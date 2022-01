Norbert Hendler geht mit Jahresende

Im heurigen Jahr werden bei der ÖVP in Harmannsdorf die Weichen neu gestellt: Vizebürgermeister Alexander Raicher wird doch früher als ursprünglich erwartet auf Bürgermeister Norbert Hendler folgen. Dieser hat vor wenigen Tagen im Zuge einer Arbeitsklausur seinen Abschied aus der Politik für Jänner 2023 angekündigt.

Noch zu seinem 60. Geburtstag vergangenen November hatte Hendler im Gespräch mit der NÖN erklärt, bis zur Gemeinderatswahl im Jahr 2025 im Amt bleiben zu wollen, nun wird er sich doch früher als geplant aus der Politik zurückziehen. Im Jahr 2000 war er als Gemeinderat angelobt worden, Bürgermeister ist er seit 2009.

Der 24-jährige Raicher wurde nach der Gemeinderatswahl im Jahr 2020 zum Vizebürgermeister ernannt und ist als geschäftsführender Gemeinderat für die Agenden Finanzen, Wirtschaft, Digitalisierung und Jugend verantwortlich. Schon damals war klar, dass er Hendlers Nachfolger werden soll, entsprechend wurde er auch immer intensiver in die Amtsgeschäfte eingebunden.

Ich werde in den nächsten Monaten meinen designierten Nachfolger nach bestem Wissen und Gewissen auf die Übernahme des Amtes vorbereiten.“

Norbert Hendler, Bürgermeister

Hendler werde sich um eine strukturierte Übergabe an seinen Vizebürgermeister bemühen, damit dieser bestmöglich für die Ausübung des Amtes vorbereitet ist, heißt es in einer Aussendung der ÖVP. „Ich werde in den nächsten Monaten meinen designierten Nachfolger nach bestem Wissen und Gewissen auf die Übernahme des Amtes vorbereiten“, erklärt Hendler. Er sei zuversichtlich, „dass die Gemeinde durch das junge, ambitionierte Team enorm profitieren wird“. Hendler will bis zum Ende seiner Amtszeit engagiert weiter arbeiten und mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Gerüchte über vorzeitige Ablöse

In der Amtszeit des Noch-Bürgermeisters wurden zwei neue Kindergärten errichtet und jener in Obergänserndorf erweitert. Auch der Volksschulzubau in Rückersdorf, die Erneuerung des Altstoffsammelzentrums und der Baustart der B6-Umfahrung fallen in seine Amtsperiode. Raicher bedankte sich bei Hendler für dessen langjähriges Engagement für die Gemeinde und freut sich auf die kommenden Herausforderungen: „Gemeinsam mit unserem Team möchte ich die Gemeinde aktiv gestalten, weiterentwickeln und zukunftsfit machen.“

Allerdings war Hendler in der Gemeinde nicht unumstritten. Vonseiten der Oppositionsparteien gab es immer wieder Misstrauensanträge und Kritik am zeitweilig recht rauen Ton. In den vergangenen Wochen wurde hinter vorgehal tener Hand auch von einer möglichen vorzeitigen Ablöse gesprochen, nicht zuletzt auch deshalb, weil Hendler gesundheitlich angeschlagen wirkte. Mit der Aussendung wurde nun allen Gerüchten der Wind aus den Segeln genommen.

ÖVP-Bezirksparteichef Andreas Minnich findet es sehr gut, „wenn ein Bürgermeister so weit in die Zukunft plant“. Damit sei auch Klarheit und Sicherheit für die Bürger geschaffen worden.