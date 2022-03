Salbrechter legte Mandat zurück

Nach knapp 17 Jahren legte ÖVP-Gemeinderat sein Mandat als Gemeinderat mit Ende Februar zurück. Als ausschlaggebend für diesen Schritt wurden private Gründe genannt.

Am 1. April 2005 war der Würnitzer Salbrechter als Gemeinderat der Marktgemeinde angelobt worden. Rund ein Jahr später wurde er zum geschäftsführenden Gemeinderat gewählt und hatte diese Funktion auch bis zuletzt inne. Der 53-jährige Salbrechter ist selbstständiger Baumeister und Sachverständiger sowie Vater von zwei Kindern. Zuletzt war er für den großen Zubau zur Volksschule in Rückersdorf verantwortlich. „Er behielt bei allen Vorhaben stets das Gesamtbild im Auge und war für eine effiziente Umsetzung seiner Vorhaben bekannt“, heißt es von der ÖVP.

„Ich arbeite sehr viel, es ist mir alles zu viel geworden“

„Ich arbeite sehr viel, es ist mir alles zu viel geworden“, sagt Salbrechter gegenüber der NÖN. In seiner Funktion als Bausachverständiger für viele Gemeinden in der Region habe er Sprechstunden abhalten müssen, „und dann habe ich bis in der Nacht daheim weitergearbeitet“. Das Engagement als Gemeinderat sei mehr und mehr ein Zeitproblem geworden, so Salbrechter. Er ist überzeugt: „Es gibt viele junge Leute, die die Arbeit auch sehr gut machen und ein beachtliches Tempo vorlegen.“

Er scheide im besten Einvernehmen mit den Vertretern der Fraktionen, betont Salbrechter. Allerdings lässt er nicht unerwähnt, dass so manche Anfeindung seiner Person ihn geärgert hätte.

„Es gibt viele junge Leute, die die Arbeit auch sehr gut machen und ein beachtliches Tempo vorlegen.“

ÖVP-Vizebürgermeister und Gemeindeparteiobmann Alexander Raicher bedankt sich bei Salbrechter für das langjährige Engagement und wünscht für die Zukunft alles Gute: „Diese Entwicklung ist natürlich sehr schade, da er aufgrund seiner langjährigen Erfahrung eine wichtige Säule im Team und für eine effiziente Umsetzung seiner Vorhaben bekannt war. Aber es gilt, seine Entscheidung zu akzeptieren.“

Die Funktion des geschäftsführenden Gemeinderats übernimmt Ronald Martin aus Mollmannsdorf. Der Hetzmannsdorfer Ortsvorsteher Franz Gschwendt wird neu in den Gemeinderat einziehen. „Damit sind wir auch zukünftig für die Bewältigung kommender He rausforderungen gut aufgestellt“, sagt Raicher.

