Spendenflut für die Ukraine vor Weihnachten

Einen verzweifelten Spendenaufruf hat Tanja Tereschchenko gestartet. Sie ist mit ihren Zwillingen aus der Ukraine geflüchtet und hat eine Unterkunft bei Nina Metternich am Thüringerhof in Mollmannsdorf gefunden. Ihr Mann ist daheim in Oleksandriia geblieben. Er ist im Ministerium für die Versorgung von rund 24.000 Binnenflüchtlingen zuständig. Besonders dringend werden warmes Gewand, Decken, Zündbehelfe, Heizöfen, Generatoren und auch Geldspenden benötig.

Zusammen mit der Initiative Würnitz und dem Servus wurde eine Aktion auf die Beine gestellt, erzählt Metternich. Das Ergebnis begeistert sie: „Es ist einfach unglaublich!“ Gesammelt wurde in Schulen in Stockerau und in der Marktgemeinde Harmannsdorf. Die Bilanz: Die Lager beim Abgabeort am Thüringerhof sind randvoll. „Wir hatten damit gerechnet, dass ein Zehntonner für den Transport ausreichen würde, das geht sich jetzt nicht aus“, ist Metternich von der Spendenfreudigkeit begeistert.

So wurden fünf Öfen zum Heizen und Kochen gespendet, „die Menschen haben die gebrauchten Öfen einfach aus ihren Häusern gebracht“, erzählt Metternich. Von den Geldspenden konnten sechs Notstromaggregate gekauft werden. Zudem sei das Gewand tadellos, sauber und schon sortiert gewesen. „Im Namen aller Beteiligten kann ich nur ganz herzlich für die tolle Hilfe danken“, sagt Metternich.

Nun stehen die Organisatoren aber vor einem Transportproblem. Gemeinsam mit Hilfsorganisationen und der Gemeinde sucht man nach einer Möglichkeit, dass die Waren noch vor Weihnachten ihr Ziel erreichen.

