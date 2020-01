Insgesamt sieben Beachflag-Aufsteller, die als Ergänzung der üblichen Klappaufsteller mit den Wahl-Plakaten gedacht waren, sind mittlerweile verschwunden. In jedem Ort waren im Zuge des Wahlkampfes mehrere Beachflags aufgestellt. Pro Stück macht der Schaden wohl gut 80 Euro aus, erklärt der designierte SPÖ-Gemeinderat Hubert Krause.

Der erste dieser Aufsteller wurde bereits vor Weihnachten in Seebarn gestohlen. Doch unmittelbar nach der Gemeinderatswahl verschwanden in der Nacht von Sonntag auf Montag je drei Beachflags in Seebarn und in Rückersdorf spurlos. Krause: „Wir wären dankbar, wenn wir Hinweise bekämen, welche neuen "Liebhaber" unsere Beachflags bekommen haben. Hinweise nehmen auch unsere freundlichen Polizeidienststellen entgegen.“ Was also vielleicht als Lausbubenstreich angesehen wird, könnte somit auch unangenehme rechtliche Konsequenzen haben. Und die SPÖ findet, „dass es eine riesige Schweinerei ist, sich einfach so zu bedienen.“