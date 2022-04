Warten auf den Arzt hat ein Ende

Werbung Stockerau Anzeige Rauchfrei mit der ÖGK

Über ein halbes Jahr war die Ordination verwaist, nun herrscht wieder reger Betrieb. Allgemeinmedizinerin Barbara Trojan hat gemeinsam mit ihrer Berufskollegin Sylvia Szuka die Arbeit aufnehmen können. Der Wechsel in der Ordination hatte lange gedauert, der Kassenvertrag musste zweimal ausgeschrieben werden. In dieser Zeit hat die Gemeinde das Arzthaus generalsaniert.

Schon Tage vor der Eröffnung hätten die ersten Patienten wegen Terminvereinbarungen angerufen, so Trojan. „Die Leute freuen sich einfach, dass die Arztstelle wieder besetzt ist“, schildert sie. In den letzten Tagen hat Trojan mit ihrem Team letzte Vorarbeiten gemacht, „da sind erste Patienten schon he rein gekommen“, erzählt die Medizinerin.

Für die Patienten gibt es ein umfassendes Angebot an Kassenleistungen: Während Trojan Wundmanagerin und Ernährungsexpertin ist, ist Szuka Fachärztin für Anästhesie und Intensivmedizin. Ein Wermutstropfen bleibt aber vorerst: Zum Start gibt es noch keine Hausapotheke, „das dauert wohl noch ein, zwei Monate“, sagt Trojan.

Glücklich über die Zusammenarbeit schon bei der Gestaltung der Ordination ist Vizebürgermeister Alexander Raicher (ÖVP). Er wünscht im Namen der Gemeinde den Ärztinnen „viel Erfolg für die Zukunft“. Die Details zur Ordination finden sich unter www.med2111.at .

