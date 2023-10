Gerasdorf: „Dauerhaftes Ärgernis“ soll im Frühjahr geschlossen werden

Schon seit einigen Jahren klagen Anrainer in der Lorenzgasse über Jugendliche, die den anliegenden Hartplatz außerhalb der Öffnungszeiten benutzen. Eigentlich ist das Gelände ab 22 Uhr gesperrt, dennoch halten sich nächtliche Besucher nicht daran und stören mit ihrem Lärm den Schlaf der Anwohner. „In letzter Zeit fahren sie auch mit Autos rein. Außerdem gibt es immer wieder Sachbeschädigungen. Das hat eine ganz neue Dimension erreicht“, berichtet Vizebürgermeister Dietmar Ruf (FPÖ). Als „dauerhaftes Ärgernis“ bezeichnet Bürgermeister Alexander Vojta (SPÖ) die Vandalen. Schon häufiger sei es auch zu Polizeieinsätzen am Hartplatz gekommen. Um das Problem zu lindern, bezahlt die Gemeinde seit Anfang des Sommers einen Securitydienst, der abends kontrolliert, dass alle Besucher den Platz vor Beginn der Nachtruhe verlassen. Die Überwachung kostet 492 Euro monatlich und soll auch im Herbst und Winter fortgeführt werden.

Härtere Maßnahmen: Platz nur noch für die Schulen

Im Frühjahr nächsten Jahres plant die Gemeinde dann, den Hartplatz endgültig für die Öffentlichkeit zu schließen. Stattdessen soll er nur noch für die Schulen zur Verfügung stehen. Die Mittelschule nutzt den Hartplatz bereits als Sportgelände, und auch das provisorische Gymnasium, welches neben dem Friedhof errichtet wird, soll den Sportunterricht in der Lorenzgasse abhalten.

Dass der Hartplatz nun gesperrt wird, ist keine neue Maßnahme, denn bereits in der Vergangenheit hatte die Gemeinde die Asphaltfläche teils temporär schließen müssen. Der angrenzende Rasenplatz ist bereits seit einem Jahr nicht mehr für die Öffentlichkeit zugänglich. Grund dafür war ein Zwischenfall gewesen, bei dem nächtliche Besucher Bier getrunken und die Scherben der Flaschen nicht weggeräumt hätten, erzählt Dietmar Ruf. Am nächsten Tag seien dabei beinahe Schulkinder von den Splittern verletzt worden. Mit der Sperre des gesamten Sportplatzes erhofft sich der Vizebürgermeister nun nicht nur eine Beruhigung der Anrainer, sondern auch eine Aufwertung des Kinderspielplatzes in der Lorenzgasse. Dieser würde aus Angst vor Jugendlichen kaum benutzt werden, meint Ruf.

Der Rasenplatz und die Laufbahn sind schon jetzt nicht mehr für die Öffentlichkeit zugänglich. Foto: Victoria Hehle

Damit sich die Gerasdorfer Jugend trotz der baldigen Totalsperre weiterhin sportlich austoben kann, soll eine Alternative zum Hartplatz Lorenzgasse geboten werden. In der Gemeinderatssitzung wurde beschlossen, einen „Soccerdome“ auf dem Gelände des SV Gerasdorf in der Teichgasse zu errichten. Dabei handelt es sich um einen Metallkäfig mit Kunstrasen, in dem 5-gegen-5-Matches gespielt werden können. Der neue Platz wird der Gemeinde 155.430 Euro kosten und soll im nächsten Frühjahr eröffnet werden.

Benutzt werden darf der „Soccerdome“ von der Öffentlichkeit, aber auch der SV Gerasdorf wird ihn für das Training seiner jüngeren Mitglieder verwenden. „Der neue Sportplatz wird vis-à-vis vom Badeteich errichtet werden. Da sind keine direkten Anrainer betroffen. Außerdem wird der SV Gerasdorf ein Auge drauf werfen“, freut sich Bürgermeister Vojta. Der Soccerdome sei nun auch weiter weg von der Wiener Grenze, was ihn nicht mehr so attraktiv als heimliches Partygelände für Besucher aus der Hauptstadt mache, meint Vojta. Er hofft, dass Vandalismus und Aufruhr nun ein Ende nehmen. Bis der neue Käfig in der Teichgasse steht, wird der Hartplatz in der Lorenzgasse aber weiterhin bespielt werden können.