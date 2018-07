Auch das Schlüsselloch der Kapelle wurde von Vandalen verklebt. | privat

„Das kann einfach nicht sein!“, ärgert sich Karoline Krammer. Vergangene Woche war die Freiwillige, die die Kapelle am Michelberg betreut, mit einer Gruppe Hauptschulkinder unterwegs. Anstatt eines gemütlichen Ausflugs erwarteten die Gruppe chaotische Zustände: Die Kapellentür ließ sich nicht öffnen, da das Schloss verklebt war. In der Metallkassette bei der Pilgerstätte fehlten Pilgerbuch und Stempel für den Jakobswegpass. Stattdessen war diese mit Zigarettenstummeln und Plastikflaschen vollgestopft.

„Das Entsetzliche war, dass ich es mit einer Schülergruppe entdeckt habe“, ist Krammer empört. Hinzu kommt, dass am Michelberg gar nicht geraucht werden darf. „Bei der Kapelle gibt es keinen Aschenbecher. Ich kann trotzdem nicht verstehen, warum man die Zigaretten nicht in eine wassergefüllte Plastikflasche wirft“, so Krammer. Sie stößt sich an der Unverantwortlichkeit der Vandalen, denn gerade bei dieser Hitze sei das Gras sehr dürr. Es bestünde akute Brandgefahr. „Außerdem gibt es bei der Pilgerraststätte zwei Mistkübel, in die man seinen Müll entsorgen kann“, schüttelt sie den Kopf.

„Einmal im Monat fragen wir bei der Pfarre Großrußbach um einen neuen Stempel an. Ich weiß nicht, was die Leute damit anfangen.“ Karoline Krammer

Besonders verärgert ist die Haselbacherin, dass sich die Vorfälle häufen: Das Schloss der Kapelle sei schon öfters verklebt worden. Einmal hätte sogar ein Kaugummi darin gesteckt. „Einmal im Monat fragen wir bei der Pfarre Großrußbach um einen neuen Stempel an. Ich weiß nicht, was die Leute damit anfangen“, so Krammer. Um das Buch sei es schade, aus ihm hätte man in einer Messe in der Kapelle vorlesen wollen.

Auch VP-Bürgermeister Jürgen Duffek ist alles andere als erfreut: „Wir haben uns nach dem Vorfall kurz überlegt, einen Aschenbecher zur Pilgerraststelle zu stellen. Aber das geht wegen dem Rauchverbot nicht.“ Zumindest der Stempel sei schon nachbestellt. Erhöhte Polizeikontrollen bei der Kapelle sieht Duffek aber nicht als Lösung: „Die Polizei hat in einer kleinen Gemeinde wie unserer nicht so viel Personal. Außerdem kann man nicht alles überwachen. Wir leben Gott sei Dank in einem freien Staat. Ich appelliere an die Vernunft der Bürger, fremdes Eigentum nicht mutwillig zu zerstören.“