Landjugend wagte sich an neues Projekt

Als einzige geeichte Brückenwaage in der Gemeinde Leitzersdorf wird jene in Hatzenbach primär zum Wiegen der Ernte der Bauern in der Umgebung genutzt. Doch obwohl die Waage selbst nach fünfeinhalb Jahrzehnten noch bestens in Schuss ist und gut gepflegt wird, nagte an dem Waaghaus und der Verladerampe der Zahn der Zeit.

Dessen Spuren sagte aber nun die Gemeinde den Kampf an und schickte mal wieder ihre kreativste und jüngste Truppe vor: die Landjugend. Als Gegenleistung für die Nutzung von Gemeinderäumlichkeiten erledigt die Landjugend jährlich ein Projekt für ihre Gemeinde im Zuge des landesweiten Projektmarathons. An nur einem Wochenende bekommen die Jugendlichen ihren Auftrag, planen ihr Vorgehen und setzen die Pläne gekonnt um. Natürlich stellt die Gemeinde nötige Hilfsmittel und Materialien zur Verfügung.

Kreativität bekam großes Gewicht

Gleich am Abend des ersten Tages ging es rasant los und die Jugendlichen „krachten (...) kurz vor Sperrstunde noch in den Lagerhausmarkt in Stockerau, um die benötigten Baustoffe zu kaufen“, wie sie im Blog zu ihrem Projekt berichten. Denn die alte Betonwand gehörte gleich zu Beginn ausgespachtelt - und so legten sie beherzt los. Gleichzeitig wurde das Waaghaus gereinigt und vorbereitet, die Geschichte der Waage recherchiert, Projekte der Vorjahre kontrolliert und „aufgeputzt“.

Nach zweieinhalb Tagen harter Arbeit mit viel Spaß war das Projekt dann abgeschlossen, das Waaghaus glänzt in sonnigem Gelb und eine Gedenktafel im Innenraum informiert über die Geschichte. Gemeinsam mit Künstlerin Gertraude Pfannenstill wurde auch die reparierte Betonwand künstlerisch gestaltet und selbst im Innenraum finden sich charmante Illustrationen, die auf die Verwendung der Waage hindeuten.

Dankbarkeit kaum aufzuwiegen

Am Sonntagnachmittag kam dann der krönende Abschluss: die Projektpräsentation. Dabei wurde die Brückenwaage auch etwas ungewöhnlicher Art „beschäftigt“ und die Gästeschar gewogen. Insgesamt 3.510 Kilogramm brachten die Gäste, das Projektteam und die anwesenden Gemeinderäte als Auftraggeber auf die Waage. Der Vorschlag von Ortsvorsteher Robert Trummer, jeder Gast solle 10 Cent pro eigenem Kilo Körpergewicht für die Landjugend spenden, wurde so wohlwollend aufgenommen, dass einige Gäste laut ihren Spenden noch schnell ein paar Kilo zulegten. Oder vielleicht haben sie auch nur großzügig aufgerundet ...

Natürlich wagten sich auch die fleißigen Projektmarathonteilnehmer auf die Waage und brachten es auf 1.250 Kilogramm. Die anwesenden Politikvertreter fielen hingegen mit 570 Kilogramm weniger ins Gewicht.