Parkhaus am Hauptplatz voll: Schranken bleibt immer öfter zu

Offenbar recht gut angenommen wird das Parkhaus in der Korneuburger Wienerstraße. Das führte in letzter Zeit immer wieder dazu, dass keine Stellplätze mehr frei waren und Autofahrer vor verschlossenen Schranken standen. Die elektronische Anzeige vor der Einfahrt zeigt in dem Fall zwar ein „x“; wie viele Plätze aber noch frei sind, ist nicht ablesbar.

Das soll sich bald ändern. Wie Bürgermeister Christian Gepp (ÖVP) versichert, wurde bereits eine Firma beauftragt, die bei der Einfahrt einen automatischen Zähler anbringen wird, der Auskunft über die noch freien Kapazitäten geben soll. Damit erspart man sich nicht nur unnötige Fahrten, sondern vor allem auch viel Ärger. Der Zähler soll schon in den nächsten Wochen montiert werden.

