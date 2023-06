Stockereauer Verein startet neu durch und will wachsen

In den letzten Jahre war die Vertretung der Haus- und Grundstückseigentümer in Stockerau weniger aktiv (die NÖN berichtete). Aber seit der Wahl eines neuen Vorstandes am 14. Juni will der Verein wieder Aktivitäten für seine Mitglieder und auch die Öffentlichkeit setzen. Rund um den neuen Obmann Werner Bolek wurde ein neues Team aufgestellt, das nun durchstartet: Mit den Kassieren Barbara und Michael Federler, die den bekannten Vintage-Store in der Augasse in Stockerau betreiben, Darko Maraz als neuem Schriftführer sowie Petra und Gerhard Wiedermann als Rechnungsprüfer ist der Vorstand komplett. Als Beirat wurde der Unternehmer und Hauseigentümer Ing. Roland Gschaider gewählt.

Das Programm ist ambitioniert: Neben Beratung und Hilfestellung in allen Fragen von Hauseigentümern werden zwei Mal im Jahr öffentliche Informationsveranstaltungen zu Fachthemen stattfinden. Für Herbst 2023 wird bereits eine öffentliche Veranstaltung geplant. Der Themenschwerpunkt wird das neue Energieeffizienzgesetz und dessen Auswirkungen für Hauseigentümer sein.

Vereinszweck ist die Interessensvertretung von Eigentümern. Für Mitglieder wird Beratung und Hilfestellung zu Haus, Grund und Eigentumswohnung angeboten. Auch die Vernetzung der Mitglieder untereinander ist ein Schwerpunkt des Vereins. Der Kontakt zu Behörden und Bau-Dienstleistern sowie Information der Mitglieder z. B. über Neuerungen im Baurecht stehen ebenfalls auf der Agenda. Gegenüber Mietern stellt sich der Verein als fairer Partner auf und will die Zusammenarbeit verbessern. Ziel des Haus- und Haus- und Grundbesitzervereins ist es, binnen einem Jahr auf 100 Mitglieder anzuwachsen und als starke Interessensvertretung aufzutreten.

Eine neue Webseite wurde schon eingerichtet, ab sofort sind Informationen unter http://www.haus-grund-eigentum.at/ abrufbar. Bei Interesse kann man den Obmann kontaktieren: Werner Bolek, Tel. 0676/30 695 44 oder per E-Mail unter werner.bolek@aon.at