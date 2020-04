Nach längeren Vorermittlungen gab es vergangenen Freitag mehrere Hausdurchsuchungen in Wien und in Niederösterreich. Danach klickten für zwei mutmaßliche Suchtmittelhändler die Handschellen: In Wien-Floridsdorf wurde ein 29-jähriger und in Wien-Donaustadt ein 27-jähriger Tatverdächtiger festgenommen – beide österreichische Staatsbürger.

An den Hausdurchsuchungen waren Ermittler des LKA Wien, Außenstelle Nord, die WEGA und die Staatsanwaltschaft Korneuburg beteiligt. Gefunden wurden über drei Kilogramm Cannabiskraut, 36 Cannabispflanzen in Vollblüte, Bargeld und mehrere Testosteronampullen. Die beiden Verdächtigen wurden in die Justizanstalt Korneuburg gebracht.