Andrang ist groß: Kindergarten benötigt mehr Platz

„Der Jahrgang 2020 war extrem stark, wir stoßen mit dem Kindergarten an unsere Grenzen“, erklärte ÖVP-Vizebürgermeister Andreas Neubauer im Rahmen der jüngsten Gemeinderatssitzung. Deshalb wird es Provisorium errichtet, um dem Andrang gerecht zu werden.

In der Vorstandssitzung gab es bereits Vorgespräche, ließ Neubauer wissen, vorübergehend müsse eine Gruppe in einen Container ausweichen. „Für zwei Jahre weichen wir aus“, ist Neubauer konkret. Er betonte auch, dass es sich dabei nicht um eine Dauerlösung handeln werde. Parallel würden Beratungen im Bildungsausschuss laufen, wie man das Platzproblem langfristig lösen will.

Die Frage war nun, ob man die Container mit Rückgabefunktion kauft oder mietet. Da es bei einer Miete keine Förderungen gibt, sei diese Variante auszuschließen, meinte Neubauer. Im besten Fall wäre eine Förderung mit bis zu 75 Prozent zu lukrieren.

Dafür hatte es drei Angebote gegeben, die Firma Containo ging mit rund 50.000 Euro als Billigstbieter hervor. Karl Eder von der Bürgerliste rechnete laut vor: „Bei 75 Prozent Rückkaufkosten müssten wir noch 21.000 Euro zahlen. Und die Möbel.“ Neubauer lenkte ein, dass man die Möbel ja noch weiter verwenden könnte. Das Unternehmen ist verpflichtet, die Container zurückzunehmen, möglich ist aber, dass es Abschläge wegen Schäden geben könnte.

„Aber wenn wir jemanden finden, der mehr zahlen will, könnten wir die Container auch selber verkaufen“, schlug Neubauer vor. Walter Hermann (SPÖ) sorgte für Lacher: „Vielleicht gibt es einen reichen Bauern, der sie brauchen könnte.“ Bei der Abstimmung stimmten alle Mandatare für Containo, wobei Fritz Summerer (ÖVP) den Saal wegen Befangenheit verließ.

