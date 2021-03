Besucher von Gottesdiensten in Hausleiten kommen seit vielen Jahren in den Genuss von Musik der „Barbara-Singers“. Die Band hat ein Repertoire von rund 300 Liedern und tritt unter anderem bei Kindergottesdiensten, Firmungen und Erntedankfesten, aber auch bei Hochzeiten und Taufen auf. Die Corona-Krise veränderte aber den musikalischen Alltag komplett, wie Barbara Liebl berichtet: „Die Pandemie brachte natürlich auch für uns einschneidende Beeinträchtigungen, das Gestalten der Gottesdienste war 2020 nur zwischen den Lockdowns möglich.“

Im vergangenen September sangen die Barbara-Singers, die aktuell aus neun Mitgliedern bestehen, beim Erntedankfest im Pfarrhofgarten noch ohne Masken, nur mit Abstand. Beim Jubelpaargottesdienst im Oktober mussten bereits Masken getragen werden. Am 1. November, zu Allerheiligen, durften die Mitglieder nur mehr in kleiner Besetzung mit Maske und großem Abstand zueinander singen. „Diese Regeln gelten auch im Moment, natürlich schmälert das die Freude am Singen“, seufzt Liebl.

„Der Wunsch nach gemeinsamen Proben, Singen und freundschaftlichem Austausch ist groß.“ Barbara Liebl

Im Jahr 2021 gestaltet die Band immer den ersten Gottesdienst des Monats in der Pfarrkirche Hausleiten musikalisch. Die Gläubigen haben die Möglichkeit, den Gottesdienst von zu Hause via Facebook-Live stream zu verfolgen (die NÖN berichtete in der Vorwoche).

Liebl bedauert, dass es sonst keine Planbarkeit gebe, die Sehnsucht nach Normalität ist bei ihr enorm: „Der Wunsch nach gemeinsamen Proben, Singen und freundschaftlichem Austausch ist groß, Kontakt halten wir über unsere WhatsApp-Gruppe oder Telefonate.“

Sie vermutet aber, dass es noch länger dauern wird, ehe die Band wieder vollzählig und ohne Masken und Abstand singen darf. Die Vorfreude darauf sei aber jetzt schon riesengroß, und wenn es wieder möglich ist, werde man dies umso mehr schätzen.