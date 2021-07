Die Marktgemeinde Hausleiten zählt seit Langem zu den bonitätsstärksten Gemeinden in ganz Österreich, im Vorjahr konnte man sogar mit Rang vier im Ranking des Magazins „public“ aufzeigen. Dies war der bisherige Höhepunkt eines stetigen Aufstiegs, dieser ist aber nun gestoppt: Mit Platz elf verlor man sieben Ränge.

In der Rangliste werden alle österreichischen Gemeinden bezüglich Wirtschaftlichkeit geprüft; die besten 250 finden sich in einem Ranking, das jedes Jahr im Juli erscheint. Das Ergebnis nimmt ÖVP-Bürgermeister Josef Anzböck gelassen hin: „Laut den Zahlen sind wir nicht schlechter geworden, sondern die anderen Gemeinden nur besser. Aber wir dürfen mit Platz elf von insgesamt 2.095 Gemeinden dennoch sehr zufrieden sein.“

Mit Stolz verweist er darauf, weiterhin die Nummer eins des Bezirks Korneuburg zu sein, Zweiter ist Großrußbach auf Platz 37. „Wir werden so weiterarbeiten wie bisher, dann geht es ganz von selber, dass wir wieder höher platziert werden“, meint Anzböck.

An der Spitze liegt wieder die oberösterreichische Gemeinde Sattledt, der Vergleich ist für Anzböck schwierig: „Dort herrschen ganz andere Voraussetzungen, der Ort liegt direkt an Westautobahn und verfügt über sehr viele Betriebe.“ Er will sich nicht daran orientieren, verspricht nur, die Gemeindefinanzen weiterhin mit Bedacht einsetzen, aber auch wichtige Investitionen zu tätigen.