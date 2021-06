Die Mandatare der Bürgerliste brachten in der Gemeinderatssitzung einen Dringlichkeitsantrag ein. Dabei wurden sie von den SPÖ-Gemeinderäten unterstützt. Die gemeinsame Forderung bezieht sich auf die Errichtung eines Fußballkäfigs und das Aufstellen von Motorikfitness-Geräten und einem Basketballkorb, als Standort würden sie die betonierte Fläche zwischen Beachvolleyballplatz und Sportzentrum-Fußballplatz vorschlagen.

ÖVP-Bürgermeister Josef Anzböck zeigte Gefallen an der Idee der Opposition: „Ich bin immer ein Unterstützer der Jugend und des Sports.“ Er musste aber mitteilen: „Die Umsetzung ist erst für das nächste Budget möglich.“ Bei der Abstimmung waren alle Gemeinderäte dafür, das Thema im Laufe der Sitzung zu diskutieren.

Ortschef Anzböck zeigt sich gesprächsbereit

Als der Funcourt dann auf der Tagesordnung stand, führte Petra Schöberl von der Bürgerliste als Initiatorin die Idee des Antrags aus: „Einige Jugendliche und junge Erwachsene aus Hausleiten haben den Wunsch geäußert, für ihre sportlichen Aktivitäten in Kleingruppen einen sogenannten Fußballkäfig in ihrer Freizeit benutzen zu können. Das wollen wir damit ermöglichen.“ Vor allem in Zeiten von Corona sei dies eine wichtige Investition, ergänzte sie. Andere Gemeinden wie etwa Bisamberg, Sitzendorf an der Schmida oder Ziersdorf hätten solche Anlagen bereits aufgestellt. Ihr Kostenvoranschlag beläuft sich auf rund 30.000 Euro, wobei es Förderungen der Leader-Region gibt. „Fördern wir unsere Jugend, fördern wir unsere Zukunft“, fasste Schöberl zusammen.

Gemeinderätin Petra Schöberl von der Bürgerliste brachte den Antrag ein, in der Gemeinde einen Fußballkäfig zu errichten. privat, privat

Die Vertreter der Bürgermeisterpartei zeigten sich gesprächsbereit: Anzböck teilte ihr mit, Angebote einholen zu wollen. ÖVP-Vizebürgermeister und Hausleiten-Ortsvorsteher Andreas Neubauer kündigte an, mit ÖVP-Jugendgemeinderat Martin Spika etwas auszuarbeiten.

Über die allgemeine Zustimmung freute sich Karl Eder von der Bürgerliste, er äußerte aber an der von Anzböck angesprochenen zeitlichen Verschiebung des Projekts Kritik: „Wäre die Idee von euch (ÖVP, Anm.) gekommen, hättet ihr sicher Geld im Budget dafür gefunden. Nur weil es von uns ist, muss es ein Jahr warten. Das ist typisch.“ Das ließ Anzböck nicht auf sich sitzen; er ortete eine „Unterstellung“ und schloss diesen Tagesordnungspunkt.