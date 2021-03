„Die Vorbereitungen laufen gut, es wurde schon viel eingespielt“, berichtet Franz Vogl, der musikalische Leiter der Musikkapelle Hausleiten. Das Frühlingskonzert läuft heuer etwas anders ab, da die Musiker diesmal nicht vor einem Live-Publikum, sondern online auftreten werden. Am Sonntag, 28. März, kann man das Konzert im Live-Stream kostenfrei mitverfolgen. Die Musikfreunde erwartet ein „gemischtes Programm“, wie Vogl ankündigt.

Rund 40 Mitglieder beteiligen sich aktiv in der Musikkapelle in Hausleiten. „Das Jahr 2020 war Corona-bedingt schwierig, es waren weniger Proben als gewöhnlich möglich“, erzählt der Leiter im NÖN-Gespräch. Während des Sommers konnten allerdings aufgrund der Lockerungen einige kleinere Konzerte stattfinden. Beispielsweise wurden Messen im Freien musikalisch von der Kapelle gestaltet. Auch die Nachwuchskapelle in Hausleiten ist sehr motiviert, nur konnten im letzten Jahr leider kaum Proben stattfinden.

Unter musikkapelle-hausleiten.at kann das Frühlingskonzert am kommenden Sonntag ab 16 Uhr gestreamt werden.