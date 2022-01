Gemeindeamt wegen Corona geschlossen

Aufgrund eines Corona-Clusters musste das Hausleitner Gemeindeamt den persönlichen Parteienverkehr vorübergehend aussetzen. Allein Bürgermeister Josef Anzböck ist vor Ort und erledigt die Anfragen per E-Mail oder Telefon. "Alle Mitarbeiter sind positiv getestet worden, nur ich und eine Mitarbeiterin, die derzeit in Karenz ist, nicht. Aber zum Glück haben alle einen milden Verlauf", berichtet der Ortschef. Mit kommenden Montag kommen die Mitarbeiter nach und nach retour, für ganz wichtige Anliegen übernimmt das Gemeindeamt in Stetteldorf.

