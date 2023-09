Handy- und Bananen-Workshop begeisterte Mittelschüler

Gleich in der ersten Schulwoche fanden in der Mittelschule Hausleiten zwei Workshoptage in Kooperation mit der Klimabündnis-Gemeinde Hausleiten und dem Verein Südwind NÖ statt. Vermittelt hatte diese Petra Schöberl. Sie freut es besonders, „als Umweltgemeinderätin im Bildungsbereich und im positiven Sinne tätig werden zu können“.

Südwind-Referentin Laura Jindrak lud die Schüler dazu ein, sich mit globalen Fragen rund um die Banane zu befassen. Diese sei das meistkonsumierte Frischobst der Erde, doch ungerechte Löhne und schlechte Arbeitsbedingungen prägten den Alltag von Kleinbauern, führte Jindrak aus. Die Bauern leiden demnach unter dem Preisdruck, der von Exporteuren, Importeuren und Supermärkten - und letztlich auch von Konsumenten - diktiert wird. Monokulturen erforderten zudem den Einsatz von Pestiziden, die ökologische Auswirkungen haben.

Jindrak berichtete von ähnlichen Zuständen in der Elektronikindustrie. Menschenunwürdige Arbeitsbedingungen, Umweltverschmutzung und ungerechte Entlohnung stünden nicht im Vordergrund, wenn Kinder auf ihr Handy blicken. Zu oft bliebe verborgen, wo die Rohstoffe herkommen, unter welchen Bedingungen die Herstellung geschieht und wo unsere Handys nach dem Ende ihrer Nutzungsdauer landen.

Durch interaktive Stationen konnten sich die Schüler ein Bild über die tatsächlichen Herstellungskosten von Elektronikprodukten für Mensch und Natur machen. Nach den Workshops waren sich die Kids einig: „Fair ist die aktuelle Situation nicht, da gehört etwas geändert!“