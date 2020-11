Eine NÖN-Leserin konnte ihren Augen nicht trauen, als sie in der vergangenen Woche in den Postkasten schaute und zwei Prospekte, die von zwei Personen verteilt wurden, entdeckte. Der Inhalt ist klar den „Corona-Leugnern“ zuzuordnen, wie sie erbost feststellte. Ihr Ehemann wollte die Verteiler zur Rede stellen, lief ihnen nach, konnte sie aber nicht mehr erreichen.

„Ich finde es schlimm, dass solche Hetzschriften von Covid- Leugnern an Haushalte verteilt werden“, ist die Leserin verärgert. Es wird in den Broschüren etwa die positive Wirkung von Impfungen infrage gestellt, dabei beruft man sich auf einen umstrittenen Arzt. Zudem sei auch das Tragen von Masken wirkungslos, war in einem der beiden Flyer zu lesen.

„Ich finde es schlimm, dass solche Hetzschriften von Covid-Leugnern an Haushalte verteilt werden.“Eine NÖN-Leserin über eine Verteilaktion in der Gemeinde

Der Ehemann der Leserin nahm die Recherche auf und schrieb dem Urheber der Texte über die in den Prospekten angeführte E-Mail-Adresse. Es wurde ihm jedoch mitgeteilt, dass die Verteilung an die Haushalte weder durchgeführt noch angeordnet wurde. Die NÖN erkundigte sich bei Bürgermeister Josef Anzböck (ÖVP). Dieser betonte, dass eine solche Prospekt- Verteilung in der Gemeinde keine Genehmigung hätte und es diese auch nicht geben würde. Er selbst erhielt die Broschüren jedoch (noch) nicht, deshalb könne er vorerst nicht dagegen vorgehen: „Es ist eine illegale Sache, aber vielleicht ist es ein Einzelfall, denn es haben sich in der Gemeinde auch noch keine Bürger gemeldet, die diese Zettel auch in ihrem Postkasten hatten.“

Erst wenn er auch diese Post bekommen sollte oder diese Verteilung vermehrt wahrnehme, werde er einschreiten und es auch umgehend unterbinden können, betont der Ortschef.