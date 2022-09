Hilfe für erkrankten Felix

Werbung Hot-Spot der Kunst-Szene: Anzeige GALERIE im ZENTRUM

Eigentlich war die Familie aus dem Bezirk Tulln wie viele andere auf dem Weg in den wohlverdienten Sommerurlaub. Doch wegen gesundheitlicher Probleme des vierjährigen Sohnes Felix musste Florian Prokesch noch vor dem Urlaubsantritt einen Arzt aufsuchen.

Die Diagnose war für den Polizisten, der seinen Dienst in der Inspektion Hausleiten versieht, und für die Familie niederschmetternd: Felix leidet an einem sogenannten Medulloplastom, das ist eine aggressive, bösartige Tumorerkrankung im Schädel-Hirn-Bereich.

Die Ärzte reagierten rasch, statt Urlaub gab es eine Operation, Felix wird nun noch weitere Wochen im AKH in Wien mit den erforderlichen Therapien behandelt werden müssen. Da sich der Tumor aber bereits ins Rückenmark ausbreitete, benötigt er nach der Therapie im AKH eine weitere Spezialbehandlung in einem Klinikum in Essen in Deutschland.

Um Felix, seinen neunjährigen Bruder Jonas und seinen tapferen Eltern Claudia und Florian in dieser schweren Zeit zumindest finanziell zu unterstützen, hat die zuständige Polizeigewerkschaft Korneuburg ein Spendenkonto bei der Raika Kreuzenstein, Bankstelle Leobendorf, eingerichtet.

Der IBAN lautet AT60 3243 8000 0003 0569, Kontoname: „Felix, der Kämpfer“.

