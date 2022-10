Kabarettist Christoph Fritz „Zärtlich“ auf Tour durchs Land

Nachdem sein Debüt-Programm „Das jüngste Gesicht“ ein bahnbrechender Erfolg war, machte sich Christoph Fritz daran, nachzulegen. Derzeit ist der aus Hausleiten stammende 28-Jährige mit seinem zweiten Programm „Zärtlichkeit“ auf Tournee durch Österreich und Deutschland. Die NÖN erreichte ihn vor seinem Auftritt im Wiener Kabarett Niedermair, bevor es am nächsten Tag nach Salzburg ging, am Freitag tritt er in St. Pölten in der „Bühne in Hof“ auf.

„Das Tourleben ist eher unspektakulär, ich verbringe viel Zeit im Zug, und weil ich keinen Techniker dabei habe wie andere Kabarettisten, bin ich immer alleine unterwegs“, gibt er Einblicke.

Am Freitag St. Pölten, am Samstag Leipzig

Am Samstag geht seine Reise schon früh los, es steht die Zugfahrt nach Leipzig an. Mehrere Auftritte absolviert Fritz im Nachbarnland, doch der Fokus liegt auf Österreich – noch. „Mit meiner Agentur Hoanzl schauen wir, wie gut ich in Deutschland ankomme, dann werden wir entscheiden, wie oft ich dort hinfahren soll.“

Bekannt ist Fritz in Deutschland auch von seinem Kurzauftritt im deutsch-österreichischen Kinofilm „Der Onkel“ mit Michael Ostrowski und Anke Engelke, in dem er einen Bankbeamten verkörpert. Als ihm die Rolle angeboten wurde, musste er nicht lange überlegen, bevor er zusagte. Für Sightseeing bleibt dem Kabarettisten in den Auftrittsorten wenig Zeit, nur wenn er wie in Graz an drei Tagen hinter einander im Theatercafé auftritt, hat er Zeit für „Touristensachen“, wie er es nennt.

Am Programm schrieb er gemeinsam mit Sebastian Huber und Sonja Pikart ein knappes Jahr. Worum geht es darin? „Um Nähe in ungewöhnlichen Situationen.“ Es handelt sich dabei um eine Mischung aus eigenen Erfahrungen und erfundenen Geschichten. Als er merkte, dass sich die Nähe wie ein roter Faden durch seine Erzählungen zog, war das Thema des Programms gefunden.

Alle Termine findet man im Internet unter christophfritz.at

