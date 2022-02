Geschwister-Streit ums Erbe endete vor Gericht

Am 18. September letzten Jahres ging es in einer Garage neben einem Wohnhaus in der Gemeinde zwischen einer 39-Jährigen und ihrem Bruder hoch her. Der Streit war zumindest insoweit eskaliert, als dass es fürs Landesgericht Korneuburg reichte. Angeklagt war die Frau wegen falscher Beweisaussage und Verleumdung ihres Verwandten. In ihrer Version bekam sie vom Bruder im Zuge von Erbschaftstreitigkeiten eine Ohrfeige verpasst, wodurch sie zu Sturz kam und sich leicht verletzte.

Der Bruder und seine Freundin schilderten die Situation, als sie das Elternhaus und die Garage des verstorbenen Vaters ausräumten, so, dass die Schwester zu Sturz kam, als sie rückwärts aus der Garage gedrängt wurde. Sie sei auch nicht seitlich gefallen, sondern relativ senkrecht auf ihr Hinterteil. Die blauen Flecken an ihrem rechten Arm seien dadurch entstanden, dass er noch versucht hätte, sie zu packen, um einen Sturz zu verhindern. So stand es also nach dem ersten Verhandlungstag: Aussage gegen Aussage.

Und wenn zwei sich streiten, „freut“ sich am Gericht zumeist der Sachverständige. Gerichtsmediziner Christian Reiter sollte mit seinem Gutachten und seiner erneuten Befragung der Beteiligten über den Hergang des Vorfalls Richterin Lydia Rada helfen, sich ein Bild zu machen. Die Rötung des Ohrs hätte auch einfach durch Aufregung – die an dem Septembertag definitiv im Spiel war – entstanden sein, so einer seiner Einwände gegen die Version der Frau.

Von Hüftverletzungen habe sie im Spital, das sie nur knapp 25 Minuten nach dem angeblichen Sturz aufsuchte, nichts erwähnt, zeigte sich Reiter zudem erstaunt. Die dokumentierten Hämatome auf den Oberarmen seien typisch für kräftiges Anfassen, aber ob es sich um Gewaltanwendung oder Hilfe gehandelt habe, „kann medizinisch nicht beantwortet werden“. Die juristische Antwort gab dann Rada und verurteilte die bisher unbescholtene Frau zu sechs Mo naten bedingter Freiheitsstrafe. Die 39-Jährige gab vorerst keine Erklärung zum Urteil ab.

