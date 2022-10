Mit Schreckschusspistole gegen "Stinkefinger"

Der Straßenverkehr ist steter Quell für Strafverhandlungen am Landesgericht Korneuburg. So auch im Fall eines 62-Jährigen, der sich wohl am 23. August dieses Jahres im Recht des Stärkeren fühlte.

Im Gemeindegebiet von Hausleiten fuhr er konsequent links. Das entspricht zum einen nicht der Straßenverkehrsordnung und missfiel zudem einem Verkehrsteilnehmer samt Beifahrerin. Als der derart behinderte Fahrer rechts überholte – auch nichts, was einem die Fahrschule beibringt –, zeigte er den „Stinkefinger“.

Der 62-Jährige zückte daraufhin eine Schreckschusspistole und zielte damit auf seinen „Verkehrskontrahenten“. Das fand Richter Manfred Hohenecker alles anderes als lustig und verurteilte den Angeklagten zu sechs Monaten bedingter Freiheitsstrafe.

