Nach Unwettern: Schutz der Bevölkerung durch Baggerarbeiten

Ein „Beschluss über dringende Erdarbeiten nach Unwetterschäden in den Katastralgemeinden Pettendorf und Gaisruck“ stand auf der Tagesordnung der ersten Gemeinderatssitzung im Herbst. ÖVP-Bürgermeister Josef Anzböck erklärte, dass nach den Unwettern im vergangenen Juli Maßnahmen nötig waren: „Wir haben geschaut, was man sofort erledigen kann, also Sofortmaßnahmen, und was man später machen kann.“

Zweimal machte Anzböck mit dem Experten Werner Rubey des Landes NÖ eine Tour durch die Ortschaften, um die Schäden zu eruieren. Die Frage war auch, wie man sich als Gemeinde künftig besser vor Unwettern schützen kann. In Pettendorf gibt es ein „verwildertes Auffangbecken“, das man bei brenzligen Situationen mit Hochwasser verwenden könnte, um den Pettendorfer Bach zu entlasten.

Mit einem Bagger wurde bereits „Erstmaßnahmen als Sofortmaßnahmen“ gesetzt, berichtete der Bürgermeister: „Das war aber nur möglich, weil es Gemeindegrund ist.“ Bürgerlisten-Mandatar Karl Eder kritisierte den „Schnellschuss“, wie er es bezeichnete. Anzböck meinte amüsiert: „Sonst bist du immer gegen Ziviltechniker und in diesem Fall willst du unbedingt einen? Denn du willst einen Plan, dafür braucht man ja einen.“ Weiters wurde der Bach in Gaisruck vermessen, „der Durchlass durch die Eisenbahn soll verbessert werden“.

Anzböck verkündete die Kosten: rund 34.000 Euro für die Baggerarbeiten durch die Firma Schneps und rund 15.500 Euro für die Rohre. „Das ist für den Schutz der Bevölkerung“, machte der Ortschef Werbung für Zustimmung der Mandatare. Er konnte aber nicht alle überzeugen, die Gemeinderäte der Opposition von SPÖ und Bürgerliste enthielten sich bzw. stimmten dagegen, der Beschluss wurde aber mit den Stimmen der ÖVP gefasst.