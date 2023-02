Neuer Ortschef will etwas bewegen

Andreas Neubauer ist der gewählte Nachfolger als Bürgermeister von Josef Anzböck, der das Amt Ende Jänner zurückgelegt hat. Der 37-Jährige sitzt seit über acht Jahren im Gemeinderat, wurde 2014 Ortsvorsteher von Hausleiten und schließlich Vizebürgermeister. Somit ist er sehr gut für die neue Aufgabe vorbereitet. Zudem sind viele seiner Verwandten auch in Vereinen tätig, „das hat mich geprägt“. Mit 18 Jahren hatte Neubauer daher auch schon eine verantwortungsvolle Position im Tennisverein.

Zum neuen Amt fällt ihm spontan ein: „Ich gestalte jetzt, ich kann was bewegen.“ Dieser Einsatz bedeutet auch, dass viel Zeit investiert werden muss. Beruflich hat Neubauer daher die Arbeitsstunden reduziert, denn seine Ehefrau und die beiden Kinder sollen nicht zu kurz kommen. Seine Gattin habe das ebenso wie der Rest seiner Familie akzeptiert.

Mit rund 60 Gemeindebediensteten leitet er künftig ein mittelständisches Unternehmen mit einem großen Budget. Dass er in der Öffentlichkeit steht, stört ihn nicht, „das war auch schon so, als ich noch Vize war“.

Wie sein Vorgänger will auch Neubauer mit der Opposition zusammenarbeiten: „In einer Gemeinde dieser Größenordnung geht alles nur gemeinsam mit allen Gemeinderäten, egal, welcher Partei sie angehören.“ Das bestehende Arbeitsprogramm soll mit möglichst wenig Fehlern abgearbeitet werden, wünscht sich Neubauer. Als Schwerpunkte nennt er Zubauten in den Kindergärten, die Nachmittagsbetreuung und das Energiethema. So soll erhoben werden, auf welchen öffentlichen Gebäuden Photovoltaikanlagen Sinn machen würden. Danach ist eine Finanzierung durch Private möglich.

Familie, Freunde und Hauptberuf unter einen Hut bringen

Privat wünscht sich der neue Bürgermeister, dass er trotz der großen Umstellung Familie, Freunde und seinen Hauptberuf so unter einen Hut bringt, „wie ich mir das vorgestellt habe“. Dabei vertraut er auch auf den neuen Vizebürgermeister Johannes Planer: „Er soll sich um die vielen kleinen Anliegen der Menschen kümmern.“

Bei der Wahl im Gemeinderat erhielt Neubauer 15 von 21 Stimmen, sechs waren ungültig. Bei der Kür des Vizebürgermeisters hingegen wurden neben Planer auch Karl Stark (ÖVP) und Karl Eder (Bürgerliste) vorgeschlagen. Das Ergebnis fiel aber mit 13 Stimmen klar für Planer aus.

