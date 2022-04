Neuer Traktor oder alten weiter verwenden?

Werbung

Die Gemeinderäte mussten in der jüngsten Sitzung über den Ankauf eines neuen Traktors für den Bauhof abstimmen. ÖVP-Vizebürgermeister Andreas Neubauer, der die Sitzung statt des erkrankten Josef Anzböck leitete, gab Informationen zum Vorhaben: „Der Traktor, den wir derzeit haben, ist nicht mehr up to date, ein neuer muss her.“ Deshalb wurden drei Angebote eingeholt.

Als bestes Angebot erwies sich ein Massey-Ferguson-Traktor vom ortsansässigen Händler Vogl um 79.000 Euro. Bevor Neubauer die Diskussion eröffnete, sagte er, dass der aktuelle Traktor 33 Jahre alt sei und bei Landwirten nur noch als Dritt- oder Viertfahrzeug genützt werden würde.

Karl Eder von der Bürgerliste meldete sich zu Wort und stellte die Anschaffung gänzlich infrage: „Ich habe mir den aktuellen Traktor selber angesehen, er ist Jahrgang 88 und noch gut in Schuss. Ich selber habe einen, der ist 40 Jahre alt und der funktioniert auch noch. Wir sollten das Geld lieber sparen.“ Dies bezog er darauf, dass das aktuelle Fahrzeug noch ein Pickerl bekommen hat und anfällige Reparaturen selber zu bewerkstelligen wären.

Er stellte die Notwendigkeit auch deshalb infrage, weil der Traktor nicht sehr oft gefahren werde. Dem widersprach Neubauer vehement: „Es stimmt nicht, dass wir den Traktor kaufen und dann nicht einsetzen. Wir machen damit nicht nur den Winterdienst, sondern auch Arbeiten wie Baumschneiden.“

Drei Gegenstimmen und zwei Enthaltungen

Eder schlug vor, erst ein neues Fahrzeug anzuschaffen, wenn die Notwendigkeit besteht. Dem entgegnete Johannes Planer (ÖVP), dass man „nicht warten soll, bis es einen Kracher macht“. Neubauer versicherte, dass er den alten Traktor nicht verkaufen wolle und ihn auch weiterhin als Alternativfahrzeug am Bauhof einsetzen werde, wenn notwendig. Das alles überzeugte Eder aber nicht, ihm waren die Anschaffungskosten zu hoch, außerdem glaubt er, dass in der kommenden Sitzung Zubehör um 40.000 bis 50.000 Euro beschlossen werden könnte.

Der Vizebürgermeister wollte die Diskussionen abkürzen und fragte in die Runde, wer grundsätzlich für den Ankauf eines neuen Traktors wäre. Elf von 17 Mandatare sprachen sich für den Kauf aus, weshalb er zur Abstimmung über die drei Angebote überging. Es gab aber ein Veto von Eder, der beantragte, den Punkt von der Tagesordnung zu nehmen, um im Ausschuss eine Bedarfserhebung zu machen. Dieser Vorschlag wurde mehrheitlich abgelehnt.

Dann wurde das Angebot des Massey Ferguson von Autohändler Vogl zur Abstimmung gebracht und mehrheitlich angenommen. Drei Gegenstimmen und zwei Enthaltungen gab es von Bürgerliste und SPÖ. Abschließend erinnerte Eder, dass er mit seiner Fraktion die Abstimmung verhindern hätten können, hätte sie die Sitzung geschlossen verlassen. Der Vizebürgermeister bedankte sich für das demokratische Verhalten.

