Neues Angebot: Lebensmittel teilen statt wegwerfen

Eine Neuheit gibt es beim Erdbeer- und Kürbisland Wunderlich an der B4 in Hausleiten (gegenüber der Ara-Gartensiedlung): Im Erdbeerhaus wurde ein Kühlschrank installiert, der es ermöglicht, Lebensmittel zu retten.

Aber wie funktioniert das System genau? Wenn man zum Beispiel vor der Fahrt in den Urlaub im eigenen Kühlschrank verschlossene und noch nicht abgelaufene Lebensmittel entdeckt, hat man nun die Möglichkeit, sie in den Wunderlich-Kühlschrank zu geben. Oder wenn man von der Arbeit heimfährt und noch Lebensmittel fehlen, kann man diese dort kostenlos entnehmen. So werden Lebensmittel vor der Mülltonne gerettet und gleichzeitig wird die Geldbörse geschont. Das Erdbeerhaus hat täglich von 8 bis 19 Uhr geöffnet.

Aber nicht nur die sinnvolle Nutzung von Lebensmitteln liegt Familie Wunderlich am Herzen. Sie hat in ihrem Betrieb in Karlstein (Gemeinde Waidhofen/Thaya) 70 ukrainische Flüchtlinge aufgenommen. Helena Wunderlich erzählt: „Als der Krieg ausgebrochen ist, war uns sofort klar, dass wir helfen müssen. Einige Ukrainer, die schon bei uns am Hof gearbeitet haben, schickten ihre Frauen und Kinder zu uns, und wir konnten in unseren Mitarbeiterhäusern allen eine sichere Unterkunft anbieten.“

Darauf wurde auch die „Lebensmittelrettung Österreich“ aufmerksam, die Familie Wunderlich mit geretteten Lebensmitteln belieferte. Am vergangenen Freitag konnte von „Start up“-Obmann-Stellvertreter Marius Aigner und Gabriele Kogelbauer ein voller Transporter für die Familien übergeben werden.

Die Lebensmittelrettung Österreich rettet mithilfe eines Netzwerks aus Firmen, sozialen Organisationen und Privatpersonen Lebensmittel, die zwar in Ordnung, aber aus verschiedenen Gründen im Handel nicht mehr verkaufbar sind. Unterstützt werden sie vom Verein „Start up“ und den Vertreibermärkten Foodpoint.

