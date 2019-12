Die Kompostieranlage von Landwirt Christian Anzböck in Seitzersdorf-Wolfpassing war auch am Jahresende wieder Thema im Gemeinderat. Die Bürgerliste übte harsche Kritik, weil die Geruchsbelästigung (die NÖN berichtete mehrmals) nach wie vor kaum auszuhalten sei und berichtete, dass die Anlage vergrößert werden soll.

Bürgerlisten-Mandatar Karl Eder erzählte von der geplanten Umwidmung seitens des Betreibers, eine Flächenwidmung in die Kategorie „Grünland Kompostanlage“ soll laut Eder die Verarbeitung einer größeren Menge von Biomüll ermöglichen. „Wir von der Bürgerliste sind klar dagegen, denn die Anlage stinkt jetzt schon in allen vier Gemeinden im Nahbereich (neben Seitzersdorf-Wolfpassing auch in Hausleiten, Goldgeben und Zissersdorf, Anm.)“, machte Eder klar.

ÖVP-Bürgermeister Josef Anzböck, der mit dem Betreiber nicht verwandt ist, erwiderte, dass auch seine Fraktion gegen eine Vergrößerung der Anlage sei: „Wenn die Menge des Biomülls mehr wird, ist die ÖVP Hausleiten auch ganz klar dagegen. Wir werden da nicht zustimmen.“

Eine erweiterte Anlage mit einer größeren Menge sei nur denkbar, wenn es eine dementsprechende Einhausung geben würde, so Anzböck. Weiter berichtete der Ortschef, dass er selbst ebenso Betroffener der Geruchsbelästigung sei. Deshalb werde er seinen Unmut beim Betreiber kundtun.

Die NÖN erkundigte sich bei Christian Anzböck. Dieser gibt Entwarnung: Eine Umwidmung habe nicht die Folge, mehr Biomüll verarbeiten zu können. Es hätte ganz andere Gründe: „Mit einer Umwidmung würde endlich eine rechtlich haltbare Si tuation für meine Tätigkeit geschaffen. Der Bescheid des Landes ist schon da, die Gemeinde ist jetzt am Zug, die weiteren Schritte einzuleiten.“

Die Gemeinde sei in diesem Punkt „säumig“, ergänzt er verärgert. Dass dadurch mehr Biomüll verarbeitet wird und damit die Geruchsbelastung zunimmt, weist Christian Anzböck zurück. Dafür wäre ein weiterer Bescheid des Landes nötig, diesen Antrag habe er jedoch nie gestellt.

Zum Thema Geruchsbelästigung meinte der Landwirt nur, dass man die Anlage zwar in den Ortsteilen „wahrnehmen“ könne, andere Geruchsquellen wie Schweine- oder Rinderställe aber wesentlich intensiver seien. An die Bürgerliste gerichtet, meinte Christian Anzböck, dass sich der Bürgermeister freuen sollte, wenn man seitens der Opposi tion nur dieses eine Thema habe, das zu Kritik führt: „Es sollte in der Gemeinde doch wichtigere Themen geben, als ob eine Kompostanlage stinkt.“