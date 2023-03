Stefan Pfeiffer: Zivildienst in Indien

Seinen Zivildienst wird der 19-jährige Stefan Pfeiffer aus Hausleiten in Form eines freiwilligen Sozialdienstes leisten. Ein Jahr lang wird er nun in der Megacity Bengaluru in Südindien Ansprechpartner für Kinder und Jugendliche sein.

„Ich wollte schon immer nach der Matura ins Ausland“, sagt Pfeiffer. „Volontariat“, eine Initiative von „Jugend Eine Welt“ und den Salesianern Don Boscos, macht dies nun möglich, die Organisation ermöglicht die Einsätze in Kinder- und Jugendsozialprojekten für Freiwillige. Pfeiffer erhofft sich neue Erfahrungen und stellt sich darauf ein, im Einsatz Offenheit und Spontanität an den Tag zu legen zu können.

Eltern und Freunde unterstützen den Plan

Vor Verständigungsproblemen hat der 19-Jährig keine Angst, denn viele der zu betreuenden Kinder und Jugendlichen sprechen auch Englisch, erklärt er. Aufgrund der vielen regionalen Dialekte sei dies wohl die beste Art der Verständigung.

Große Unterstützung bekam er übrigens von seinen Eltern, und auch seine Freunde sind begeistert von dem großen Schritt von Pfeiffer. „Viele haben mich gefragt, wie ich dazu kam“, erzählt er.

Bis es im August losgeht, bleibt noch genug Zeit, um sich auf das Auslandsjahr ausreichend vorzubereiten, denn auch die Hobbys werden wohl Pause machen. Die Karriere beim SV Hausleiten wird warten müssen, wobei Pfeiffer gesteht: „Ich betreibe Fußball auch nicht sehr intensiv.“ Auch der Musikverein wird auf ihn verzichten müssen. Noch ist unklar, ob das Horn mit auf die Reise geht.

Insgesamt 18 Freiwillige haben die mehrmonatige Vorbereitung für den Freiwilligeneinsatz abgeschlossen.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.