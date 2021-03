Nach den intensiven Vorbereitungen in den Gemeinden Hausleiten, Stetteldorf und Absdorf erfolgte nun mit dem Spatenstich der Startschuss für den Glasfaserausbau durch die nöGIG. Im Zuge von Tiefbauarbeiten wurden dafür in Absdorf bereits mehr als sechs Kilometer und in Stetteldorf und Hausleiten mehr als zehn Kilometer Leerrohre verlegt.

Auch die Mindestbestellquote von 40 Prozent für Glasfaseranschlüsse durch die Bevölkerung und die Betriebe wurde bereits im Vorjahr überschritten. „Wir freuen uns, dass wir heute den Glasfaserausbau in unseren Gemeinden einläuten und können es kaum erwarten, wenn voraussichtlich im Spätsommer die ersten Anschlüsse aktiviert werden“, betont Hausleiten-Bürgermeister Josef Anzböck. Erfreut zeigt sich auch Stetteldorf-Bürgermeister Josef Germ: „Mit dem Glasfaserausbau machen wir unsere Gemeinden zukunftsfit und bieten damit neue Chancen für unsere Betriebe und Privathaushalte. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Attraktivierung unserer Region.“

Insgesamt werden für die Baumaßnahmen rund 3,7 Millionen Euro investiert, wobei davon rund 1,7 Millionen Euro auf Absdorf und über zwei Millionen Euro auf die Arbeiten in Stetteldorf und Hausleiten entfallen. In Hausleiten werden dabei die KG Gaisruck und Pettendorf erschlossen und technisch mit Stetteldorf versorgt. Durchgeführt wird der Bau von Held & Francke.