Vandalismus: WC wurde verwüstet

Die WC-Anlage beim Sportplatz musste gesperrt werden, Grund dafür war ein Akt von Vandalismus. Zwar wurden die Schäden und die Verschmutzungen bereits wieder beseitigt, der Ärger bei ÖVP-Bürgermeister Josef Anzböck ist aber noch immer enorm: „Es ist ein Wahnsinn, wie das dort ausgeschaut hat. Das muss Konsequenzen haben, denn so kann es nicht weitergehen.“

In den völlig verwüsteten WC-Anlagen wurden leere oder halb leere Flaschen von meist alkoholhaltigen Getränken vorgefunden. Außerdem wurden Fäkalien in den WC-Kabinen entdeckt. „Das war für die Putzfrau gar kein schöner Anblick“, sagte Anzböck im NÖN-Gespräch.

Da das WC geheizt ist, sei es ein willkommener Ort für Zusammenkünfte in der kalten Jahreszeit, so Anzböck weiter. Er weiß genau, dass in unmittelbarer Nähe oft Jugendliche ihre Zeit verbringen, auch oft spät in der Nacht, weshalb die Polizei bereits diesbezüglich sensibilisiert wurde und dort vermehrt kon trolliert.

Bis zumindest Ostern bleibt die Anlage laut Anzböck gesperrt, dann wird man überlegen, wie es weitergeht. Der Ortschef kann sich vorstellen, dass man ab dem Frühjahr seitens der Gemeinde die Toilette jeden Abend versperrt und in der Früh wieder öffnet.

Debatte über Öffnung bereits im Vorjahr

Die NÖN berichtete bereits im vergangenen Sommer, dass das WC bereits einige Monate versperrt war. Dies sorgte damals für Unmut und Unverständnis bei der SPÖ, da das WC von Besuchern des angrenzenden Spielplatzes gerne genutzt wird. Die Sperre argumentierte Anzböck bereits damals mit möglichem Vandalismus, da beim Spielplatz bereits eine Sitzbank zerstört wurde und er den nahen Aufenthaltsort der Jugendlichen kenne. Die SPÖ pochte aber auf die Öffnung, dies sah auch Anzböck so und öffnete die Anlage wieder.

