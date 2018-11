Die Puchfreunde Hausleiten feierten in der Puch-Garage in Schmida ihr zehnjähriges Bestandsjubiläum. Sechs Puch-Begeisterte schlossen sich im November 2008 zusammen, die kleine Gruppe wuchs dann aber sehr schnell auf über 30 Personen an.

Das Einstiegsmoped war bei den meisten eine sogenannte „Stanglpuch“, die oftmals schon lange in Familienbesitz war und liebevoll restauriert wurde. Nach einiger Zeit genügte aber vielen das Moped nicht mehr und die Sammlung wurde erweitert. So können die Puchfreunde mittlerweile insgesamt über 130 Fahrzeuge ihr Eigen nennen. Daher ist es beinahe nicht mehr möglich, durch Hausleiten oder eine der umliegenden Ortschaften zu fahren, ohne irgendwo in den Straßen der Gemeinden eine Puch zu entdecken.

Ihre Treffen hielten die Puchfreunde anfangs im Gasthaus Eder ab. Nach dessen Schließung 2014 verlegte man die regelmäßigen Zusammenkünfte in den Zaininger Hof. Im Jahr 2010 öffnete die Puchgarage in Schmida ihre Pforten, dort trifft man sich ebenfalls gerne.

Mitglieder von 18 bis 70 Jahren

Das Schöne an den Puchfreunden ist die Mischung, erzählt Markus Niederreiter: „Wir, die Puchfreunde Hausleiten, sind ein bunt zusammengewürfelter Haufen im Alter von 18 bis 70 Jahren. Vom Lehrling, Beamten, Schlosser, Gastronomen und Feuerwehrkommandanten bis hin zum Bankdirektor ist alles vertreten.“