Flüchtlingskind kostenlos operiert

Werbung

Ein Akt der Menschlichkeit wurde in Hausleiten gesetzt: Der Leistenbruch des sechsjährigen Ukrainers Illia wurde in „Mein Zentrum“, einem Standort für ambulante Operationen, kostenlos behandelt. Für Anästhesist Wolfgang Klug war das eine Selbstverständlichkeit: „Der Bub hat Schmerzen gehabt und es war für uns logisch, dass wir uns darum kümmern und auf Bezahlung verzichten.“

Eine Operation in Wien wäre erst Ende August möglich gewesen; so lange wollte man den Buben nicht leiden lassen, betonte Klug, der sehr rasch einen OP-Termin mit den Chirurgen Igor Pona und Otto Riedl organisierte. Darüber zeigte sich auch Illias Mutter Liuba erfreut und dankbar. Am vergangenen Donnerstag ging der Eingriff über Bühne.

Dieses Engagement ist einfach sensationell und die Ärzte gehören vor den Vorhang geholt.“

Illia und Liuba sind zwei von mehreren ukrainischen Flüchtlingen, die in Zissersdorf ein sicheres Zuhause gefunden haben. Betreut werden sie von engagierten Menschen wie Petra Schöberl und den Familien Anzböck und Anzenberger. Der ehemaligen Volksschuldirektor Karl Perzi gibt ihnen Deutsch-Unterricht. Perzi wurde so auf das Schicksal von Illia aufmerksam und versuchte, eine OP zu organisieren, um den Leistenbruch zu behandeln.

Die Begeisterung war riesig, als sich die Ärzte von „Mein Zentrum“ bereit erklärten, die OP kostenlos durchzuführen. „Dieses Engagement ist einfach sensationell und die Ärzte gehören vor den Vorhang geholt“, zog auch Tochter Daniela Führer-Perzi den Hut. Ein Vorteil war auch, dass man dort Russisch bzw. Ukrainisch spricht, damit war die Kommunikation mit den Flüchtlingen möglich.

Wie die NÖN berichtete, haben Klug, Riedl und Pona 2020 „Mein Zentrum“ eröffnet. Dort wird eine „ganz besondere Art von Medizin“ angewandt, so Klug, „nämlich effiziente tageschirurgische Behandlungen“. Er hat über die Jahre hinweg sein mobiles Anästhesie-Schema optimiert, so haben Patienten nach einem Eingriff kurze Erholungszeiten. Viele Eingriffe, wie jene von Illia, lassen sich so ambulant durchführen.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.