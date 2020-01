Bundeskanzler auf Großrußbach-Visite .

Die Angelobung der türkis-grünen Koalition ist nicht einmal eine Woche her, und Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz wurde bereits feierlich in Großrußbach empfangen. Die Stippvisite führte ihn jedoch nicht zufällig in die Gemeinde, sondern war gleichermaßen ein Heimatbesuch, stammt doch sein Vater aus Wetzleinsdorf.