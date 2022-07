Mit Vernunft durch die Hitze im Bezirk Korneuburg

Werbung

Angesichts der Trockenheit ist die Gefahr von Wald- oder Flurbränden besonders groß, „momentan sind die Menschen aber recht diszipliniert“, sagt FF-Bezirksfeuerwehrkommandant Wilfried Kargl. Allerdings habe es durchaus auch Unbelehrbare gegeben, die auf Brauchtumsfeuer bestanden hätten.

Im Brandfall könnten für die Silberhelme Probleme mit der Wasserversorgung entstehen. Der Sennigbach etwa führt kaum Wasser (siehe Seite 28), kleine Teiche wie jener in der Nähe vom Goldenen Bründl sind ausgetrocknet. Da bleiben nur Hydranten und mühsame Transporte. Allerdings sind die Wehren in der Waldbrandbekämpfung bestens geschult und verfügen auch über spezielle Fahrzeuge, beruhigt Kargl.

„Mindestens eineinhalb bis zwei Liter Flüssigkeit sollte man trinken.“ Patrick Reichel Arzt, Sierndorf

Zwar ist Selbstentzündung kein Thema, allerdings sollte ein Auto mit einem heißen Auspuff nicht im hohen, trockenen Gras geparkt werden. Wer im Garten grillt, sollte einen Kübel Wasser oder den Gartenschlauch zur Hand haben, rät der FF-Chef. Allerdings gilt dieser Tipp immer beim Grillen.

Keine Kapazitätsprobleme gibt es trotz der hohen Temperaturen im Stockerauer Bad, sagt Betriebsleiter Günter Lehner. Er vermutet, dass die Teuerung dazu geführt hat, „dass der Badbesuch ein Luxus ist“. Voll ist das Bad höchstens am Wochenende, „wenn auch die Wiener kommen“.

In Korneuburg treibt die Hitze auch an den Wochentagen über 2.500 Besucher ins Berndl-Bad, sagt Geschäftsführer Christoph Peissig. Immer größer wird dabei der Anteil der Wiener – möglich, dass dies durch das Parkpickerl in Wien verursacht wird. Sehr gut ausgelastet ist die Seeschlacht in Langenzersdorf, sagt der zuständige SPÖ-Gemeinderat Wolfgang Motz. Wegen der Größe des Areals können die Badegäste aber Abstand halten. Einen Run auf die Seeschlacht gibt es in den Abendstunden, da kein Eintritt verlangt wird.

Die Hitze samt Trockenheit wirkt sich auch auf die Landwirtschaft aus. Die Getreideernte konnte „mit je nach Boden schwachen bis guten Erträgen abgeschlossen werden“, sagt der Obmann der Bezirksbauernkammer Korneuburg, Josef Hirsch. Für Erdäpfel und Mais wird aber Regen gebraucht, „zumindest ein Gewitterregen wäre bis Anfang August nötig“.

Schäden könnte auch der Drahtwurm bei den Kartoffeln anrichten, sagt Hirsch. Wird die Erde umgedreht, um die Brut des Schädlings zu zerstören, trocknen die Felder aus. Zudem ziehen sich Drahtwürmer bei heißer Trockenheit in die Kartoffeln zurück. Von Landwirtschaftskammer-Niederösterreich-Vizepräsident Lorenz Mayr aus Großmugl sind angesichts der Trockenheit auch Ideen, wie das Donauwasser zu nutzen, zur Sprache gekommen. Dabei sollte das Wasser nach Retz geleitet und von dort verteilt werden.

„Helle, leichte Kleidung, Kopfbedeckung und Sonnenschutz“, empfiehlt Mediziner Patrick Reichel von der Gruppenpraxis Sierndorf für heiße Tage. Lebenswichtig ist aber die Flüssigkeitszufuhr: „Mindestens eineinhalb bis zwei Liter sollten es sein“, rät er. Wer mehr trinkt, sollte bedenken, dass er Mineralstoffe ausschwemmt. Dies könne mit Mineralwasser ausgeglichen werden. Bei der Ernährung sollte man Obst und Gemüse zu sich nehmen, kalorienarm und mit hohem Wassergehalt. Beim Abkühlen im Wasser sollte man vorsichtig sein, warnt Reichel. Aufgeheizt ins kalte Wasser springen, kann Kreislaufversagen auslösen. Die Hautporen, schließen sich und man sperrt die Wärme im eigenen Körper ein.

