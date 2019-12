Zu einem großen Teil bezieht der „Henry-Laden“ am Bahnhof seine Ware vom Re-Use-Projekt der Stadt: Gebrauchte Gegenstände in gutem Zustand werden im Abfallsammelzentrum entgegengenommen und an den „Henry-Laden„ weitergegeben. Dafür bekommt Korneuburg als Gegenleistung Gutscheine, die für Bezieher von Heizkosten- und Miethilfezuschüssen gedacht waren. Laut Vizebürgermeisterin Helene Fuchs-Moser (ÖVP) wurden diese bisher aber nur sehr spärlich angenommen.

Der Gemeinderat beschloss daher, dass die Gutscheine auch an Personen vergeben werden, die beim „Sozialgreissler“ in der Stockerauerstraße einkaufen und den „Henry-Laden“ nutzen wollen. Grundbedingung: Der Hauptwohnsitz muss in Korneuburg liegen. Die Grenze liegt bei 20 Euro pro Person und Jahr – und man muss sich beim Markt registrieren lassen. „Damit stellen wir sicher, dass nur jene in den Genuss der Gutscheine kommen, die sie auch tatsächlich benötigen“, begründete Fuchs-Moser die Vorgaben.