In den Großküchen des Bezirks Korneuburg wird regional gekocht

Seit 1. September gibt es eine Kennzeichnungspflicht für Großküchen. Das bedeutet, dass alle Großküchen für Krankenhäuser, Seniorenheime, Kindergärten, Schulen, Betriebe etc. das verwendete Fleisch, die Eier und die Milch verpflichtend kennzeichnen müssen. Mit der Kennzeichnungspflicht haben die Küchenchefs im Bezirk keine Probleme. Was allerdings auffällt: Bei vielen großen Betrieben im Bezirk bleibt die Küche kalt, in den Kantinen dominieren Fertiggerichte.

Rund 800 Essen täglich werden in Oberrohrbach in der Großküche der Behindertenhilfe zubereitet. Beliefert werden nicht nur die eigenen Klienten, sondern 17 Kindergärten und Horte zwischen Niederhollabrunn, Stetten und Leobendorf. Die Herkunftsbezeichnung ist für Küchenchef Michael Skerlan selbstverständlich, „beim Fleisch etwa habe ich das immer schon gemacht.“ Da setzt er auch auf Regionalität mit dem Fleischer Pfennigbauer aus Karnabrunn. Die Milch stammt zumeist von einer Großmolkerei.

Bei den Lieferanten kann es schon gelegentlich Probleme mit der Herkunftsbezeichnung geben. Weil diese bei einem Betrieb unklar war, „habe ich woanders bestellt.“ Ein Ausdehnen der Herkunftsbezeichnung müsste mit Zusatzinformationen für die Konsumenten einhergehen, bei saisonalem Gemüse etwa. „Wenn ich Gurken im Februar brauche, dann sind die halt nicht aus Österreich“, erinnert Skerlan.

Wunsch: Fertigprodukte kennzeichnen

Statt Gemüse und Obst genau zu kennzeichnen, wünscht sich Skerlan einen verpflichtenden Hinweis, wenn Fertigprodukte verwendet werden. Qualität und Preis stünden da oft in keiner Relation zueinander, kritisiert der Küchenchef.

Im Kindergarten von Harmannsdorf wird im Normalfall selber gekocht. „Die Herkunftsbezeichnung findet sich auf der Rückseite des Speiseplans“, sagt Bürgermeister Alexander Raicher (ÖVP). Die verwendeten Produkte stammen aus der unmittelbaren Umgebung, Fleisch etwa wird beim Gasthaus Steinacker gekauft. Weil aber der Küchenchef krankheitsbedingt noch einige Wochen ausfällt, wird das Essen derzeit von der Großküche Oberrohrbach der Behindertenhilfe zugekauft.

In Hausleiten wird im Kindergarten der Kochlöffel geschwungen, für die Qualität der Speisen gibt es auch regelmäßig Auszeichnungen. Küchenchefin ist Sonja Hengl. Die Herkunftsbezeichnung ist ohne Aufwand machbar, „sämtliche Nachweise sind vorhanden“, sagt sie. Die Küche, die die Kindergärten in der Marktgemeinde und die schulische Nachmittagsbetreuung beliefert, gilt mit rund 150 Portionen übrigens schon als Großküche.

Regionale Produkte in Verwendung

Fleisch bezieht man von der Firma Pfennigbauer im Ort, die Eier stammen aus Pettendorf. Wo es möglich ist, werden Gemüse und Obst von Produzenten aus der Gemeinde gekauft. Da gibt es immer wieder einen Wechsel der Lieferanten. „Allerdings nicht aus Qualitätsgründen, sondern dass jeder einmal den Kindergarten beliefern kann“, so Hengl. Die Qualität der Produkte scheint zu stimmen, regelmäßig erkocht man sich Auszeichnungen. Der beste Qualitätsbeweis ist für Hengl aber, „wenn die Kinder erzählen, dass sie sich noch eine Portion geholt haben.“

Zwei Schulen und zwei Kindergärten in Ernstbrunn werden von der Pizzeria Speranza versorgt. Mit rund 60 Portionen ist man von der Vorstellung einer Großküche weit entfernt, mit den Herkunftsbezeichnungen hat Inhaberin Nicole Fischer aber keine Probleme. „Das Fleisch kommt aus Karnabrunn, die Eier aus Lachsfeld“, sagt sie.

Das Pflegeheim der Stadt Stockerau ist zwar baulich vom Krankenhaus getrennt, wird aber von dessen Küche mitversorgt. Der Leiter des Pflegeheims, Markus Griebl, ist mit dieser Lösung ausgesprochen zufrieden. Die Speisepläne bekommt er online zum Aushängen, da werden auch die Herkunftsbezeichnungen angeführt.

Das Restaurant Gasthuber aus Stockerau beliefert sechs Kindergärten in der Lenaustadt. Die geforderte Herkunftsbezeichnung stört Ulrike Gasthuber nicht, „wir haben im Restaurant und bei den Essen für die Kindergärten die gleichen Produkte.“ Sie vermerkt etwa bei Kürbisgerichten, dass das Gemüse aus Hausleiten kommt.

Der Preis diktiert die Herkunft

Allerdings muss bei der Herkunftsbezeichnung auch klar sein, dass z.b. Fleisch vom Großhandel auch durchaus aus dem Ausland stammt. „Bei den Preisen, die wir für ein Essen bekommen, muss man schauen, wo man was bekommt“, sagt Gasthuber.

In Senning bekocht Norbert Forstner unter der Marke „Herr Berts Feinstes“ Kindergärten in Göllersdorf und Großmugl sowie Betriebe bis Stockerau. Rund 350 Portionen werden pro Tag zubereitet, die Herkunftsbezeichnung kann leicht angeführt werden, „In meiner Dokumentation sind die Daten ja bereits vorhanden“, sagt er.

Großbetriebe bieten oft Fertigmenüs

So mancher große Betrieb im Bezirk hat zwar eine Kantine, gekocht wird aber wo anders. Die Dabschkaserne etwa wird von der Zentralküche in Wiener Neustadt beliefert. Auch bei Bühler in Leobendorf gibt es Fertigmenüs. Ähnlich ist das Bild bei Croma in Leobendorf: „Natürlich veröffentlichen wir die Herkünfte unserer Zutaten“, erklärt Sprecherin Anita Bauer. Die Herkunft sei aber auch auf der Website des Lieferanten „meetandeat“ nachzulesen.

„Das Restaurant in der RWA-Zentrale in Korneuburg wird von der SV Österreich betrieben, die der Kennzeichnungspflicht in unserem Haus seit 1. September nachkommt“, sagt Unternehmenssprecherin Monika Voglguber. SV Österreich beziehe seine Produkte weitgehend von regionalen Anbietern „und begrüßt daher die gesetzliche Verpflichtung für Kantinen, die zu mehr Transparenz und Bewusstsein führt“, heiß es auf Anfrage.

Häftlinge kochen auf

In der Justizvollzugsanstalt gibt es zwei getrennte Küchen für Insassen und Angestellte. Die Herkunftsbezeichnung wird in beiden eingehalten, „die Angestellten haben somit die Wahlmöglichkeit der Speisen“, sagt Sprecherin Susanne Reiterer. In den Küchen sind zum Großteil Insassen beschäftigt. Rund 220 Portionen für Häftlinge werden täglich zubereitet und bis zu80 für das Personal.