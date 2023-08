Die gute Seele der Ferienbetreuung in Stetteldorf

„Ich wollte schon immer was mit Kindern machen“, erzählt Herta Hummel, die gute Seele hinter allen Veranstaltungen für Kids in der Gemeinde. Das war schon ihr Wunsch als Jugendliche. Umso größer die Enttäuschung, dass sie seinerzeit nicht in der Kindergartenschule aufgenommen wurde.

Nach zwei Jahren Büroarbeit konnte sie sich dann ausreichend um Kinder kümmern – um ihre vier eigenen. Doch mit der Zeit wollte sie auch für andere Kinder etwas organisieren. „Die Gerti Pegler hat sich damals um die Kinder gekümmert, da habe ich mich angeschlossen“, erzählt Hummel. Als Pegler damit aufhörte, übernahm Hummel die Arbeit, denn „die Ferien sind lang, die Kinder brauchen was zu tun.“

Das erste Ferienspiel war damals Gatschhüpfen. „Alle haben fürchterlich ausgesehen, aber es war ein Spaß“, erinnert sich Hummel, die „nebenbei“ als Gemeinderätin auch Ortsvorsteherin von Inkersdorf ist. Im Laufe der Jahre wurden die Veranstaltungen immer mehr. Ob Kindermaskenball, Ferienspiele und zahlreiche weitere Veranstaltungen - „es rennt das ganze Jahr über etwas für Kinder“, sagt Hummel.

Die Helfer bei den Veranstaltungen sind aber Mangelware, zwei ihrer Töchter und auch schon Enkerl helfen immer wieder mit. Den Umgang ist Hummel, die zuletzt 15 Jahre im Kindergarten gearbeitet hat, gewöhnt. Die Zeit, die sie für die Vorbereitung einer Veranstaltung benötigt, die will sie nicht zusammenrechnen. Sie freut sich, wenn danach von Eltern oder den Kindern ein aufrichtiges und herzliches „Danke“ kommt.

Hummel hofft zwar, „dass nach mir wer nachkommt.“ Ans Aufgeben denkt sie aber noch nicht, „solang ich kann, mach ich weiter!“, verspricht sie. Das ist auch im Sinne von Bürgermeister Josef Germ, der stellvertretend für die Gemeinde sagt: „Herta ist wirklich ein Segen für uns.“