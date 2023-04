Erste Amtshandlung des neuen Obmanns: Kinderkrankenpflege unterstützt

Die Katholisch-Österreichische Studentenverbindung Herulia Stockerau hat im Rahmen der Sozialaktion des Landesverbandes NÖMKV (Niederösterreichischer Mittelschüler-Kartell-Verband) 1.455,57 Euro an die MOKI (mobile Kinderkrankenpflege) gespendet. Die Herulia beteiligte sich gemeinsam mit anderen Verbindungen des NÖMKV an dieser Aktion und konnte somit einen wichtigen Beitrag leisten.

Als katholische Studentenverbindung tragen wir aufgrund der Nächstenliebe Verantwortung für unsere Mitmenschen. Dominik Lorenzer

Dominik Lorenzer, der neue Obmann der Herulia, übergab die Spende als erste Amtshandlung nach seiner Wahl an NÖMKV-Jugendobmann Christoph Dunkl. „Als katholische Studentenverbindung tragen wir nicht nur aufgrund der Nächstenliebe Verantwortung für unsere Mitmenschen, wir sind auch stolz darauf, an dieser Aktion teilgenommen und MOKI mit unserer Spende unterstützt zu haben“, so Lorenzer.

Die Herulia wählt jedes Semester ihren Vorstand neu und setzt sich dabei immer wieder für soziale Projekte ein. MOKI ist eine Organisation, die kranke Kinder zu Hause betreut, und somit Familien eine Unterstützung im Alltag bietet. Durch die mobile Kinderkrankenpflege wird es den Kindern ermöglicht, in ihrer gewohnten Umgebung zu bleiben und dennoch die notwendige medizinische Versorgung und Pflege zu erhalten.

