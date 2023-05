Herzogbirbaum Erstes Blütenfest für Doris Srsa als Obfrau

Lesezeit: 2 Min KS Karin Schuhböck

Drei Generationen von Obleuten und das neue Team der Dorferneuerung Herzogbirbaum: Melanie Schmidt, Eva Vokoun, Katrin Kleedorfer, Elisabeth Heinisch, Alt-Obfrau Elfriede Haslinger, Alt-Obmann Josef Benedikt, Obfrau Doris Srsa, Markus Siegmeth, Ortsvorsteher Harald Teufelhart und Nina Windisch (v.l.). Foto: Mario Srsa

D as Blütenfest der Dorferneuerung Herzogbirbaum fand zum sechsten Mal statt und lockte viele Besucher an. Josef Benedikt nimmt Abschied und übergibt an Doris Srsa.