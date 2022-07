Kein Bus zur Arbeit für Lehrling

Werbung

Kaum Busverbindungen, unpassende Fahrzeiten – das Gewerbegebiet Stetten ist ohne Auto nur schwer zu erreichen, kritisiert Renate Haindl. Der Anlass: Ihr Sohn Peter hatte ein tolles Angebot für eine Lehrstelle in der Werkstatt der Kögler-Jung GmbH. Mit 15 Jahren ist er aber auf den Bus angewiesen.

Der fährt im Wohnort Hetzmannsdorf fast von der Haustüre weg, im Gewerbegebiet muss dann noch ein Fußweg von bis zu 15 Minuten absolviert werden. Das wäre laut Haindl kein Problem, wenn diese Linie 857 nicht erst um 7.17 Uhr fahren würde. „Das lässt sich mit der vorgegebenen Dienstzeit nicht vereinbaren“. Alternativ wäre noch ein Umweg über Korneuburg samt Wartezeiten und dann mit der Linie 858 möglich. Allerdings bestehe auch in diesem Fall die Gefahr des Zuspätkommens.

Die einzige Lösung: Für eine Schnupperwoche kann der 15-Jährige mit seinem Vater mitfahren, damit ist der Hinweg gelöst. Am Nachmittag fährt der einzige direkte Bus um 16.06 Uhr – also viel zu früh. Da die Arbeiter aber ohnedies meist unterwegs sind, wird man vonseiten des Unternehmens versuchen, dass der 15-jährige Lehrling in Korneuburg abgesetzt wird, wo es dann Verbindungen nach Hetzmannsdorf gibt.

Firmenchef Herbert Waschulin hatte das Problem mit der schlechten Busverbindung schon öfter, Lehrlinge aber auch Arbeiter hatten abgesagt, weil sie kein Fahrzeug besitzen. Mit dem Ärger steht er aber nicht alleine da, „das betrifft viele Firmen im Gewerbegebiet“, sagt er.

Vor wenigen Tagen gab es in Stetten Verhandlungen mit ISTmobil, bei denen auch Vertreter von VOR dabei waren. „Genau solche Probleme wurden besprochen: Was mache ich, wenn ich keinen Bus habe?“, schildert Stettens SPÖ-Bürgermeister Thomas Windsor-Seifert. Gemeinsam will man an einer Lösung arbeiten, dies werde aber noch dauern. Die Probleme mit den Öffis will Windsor-Seifert aber auch mit Verkehrsministerin Leonore Gewessler besprechen. Ein diesbezüglicher Termin findet im Juli statt.

