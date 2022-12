„Hinschauen statt wegschauen“: Klinikum setzt Zeichen gegen Gewalt

Werbung

„Orange the world“ lautet das Motto der Aktion „16 Tage gegen Gewalt“, auf welche im Zeitraum vom 25. November, dem internationalen Gedenktag für alle Frauen und Mädchen, die Opfer von Gewalt wurden, bis 10. Dezember 2022, dem internationalen Tag der Menschenrechte, aufmerksam gemacht wird. Eine von fünf Frauen, ältere oder behinderte Menschen, aber auch Kinder, werden Opfer von Gewalt.

Die im Landesklinikum Korneuburg-Stockerau seit vielen Jahren bestehende Opferschutzgruppe beschäftigt sich mit dem Thema Gewalt. Diese Gruppe trifft sich mehrmals jährlich und bietet immer wieder Veranstaltungen und Fortbildungen zum Thema.

In den Ambulanzen des Landesklinikums gibt es Ordner mit Unterlagen, die Hilfestellung im jeweiligen Fachbereich bieten. Infobroschüren und Flyer mit Telefonnummern zu diversen Themen für Menschen in Not liegen auf. Auch Aufkleber mit der Telefonnummer des Gewaltschutztelefons wurden an verschiedenen Stellen angebracht.

"Machen auf dieses so wichtige Thema aufmerksam"

In einer erst von Pflegedirektor Erich Glaser, akademisch geprüfter Krankenhaus-Manager, geleiteten Besprechung der Stationsleitungen beider Häuser wurden erneut aktuelle Themen dazu behandelt. „Ich freue mich, dass wir auch heuer wieder mit den orangefarbenen Masken auf dieses so wichtige Thema aufmerksam machen können“, sagt Glaser.

Die Stationsleitungen des Landesklinikums Korneuburg-Stockerau gemeinsam mit Pflegedirektor und Krankenhaus-Manager Erich Glaser setzen mit ihren orangefarbenen FFP2-Masken ein Zeichen gegen Gewalt.

