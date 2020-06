In der Nacht zum 4. Juni gab es gegen 2.30 Uhr einen automatischen Alarm wegen Druckabfalls, zunächst beim zuständigen Gemeindearbeiter, danach bei der Feuerwehr. Laut FF-Kommandant Manfred Kreitmayer wurde der Schaden so spät lokalisiert, dass sich der gesamte Inhalt des Wasserspeichers in Wollmannsberg über den Hang entleeren konnte.

Kreitmayer ist etwas ratlos bezüglich der Ursache: „Das ist schon der dritte Schaden bei dieser Hauptleitung innerhalb kurzer Zeit. Dabei ist die noch gar nicht so alt.“

Für Bürgermeisterin Sabine Hopf war es der erste Katastropheneinsatz; Vorgänger Franz Schöber kann ein Lied davon singen, 2017 hatte er es mit vier Wasserrohrbrüchen zu tun. Damals wurde das Leitungsnetz saniert, auch um die starken Wasserverluste einzudämmen. Umso unerklärlicher ist dieser neuerliche Wasserrohrbruch.

Erik Reijnders hatte insofern Glück, dass die Werkstatthallen nicht überflutet wurden. Im Gelände vor den Hallen ist eine Senke, die einen Teil des Wassers zurückgehalten hatte. Den Autos bekam das weniger gut: Neben einem Totalschaden wurden weitere Schäden konstatiert.