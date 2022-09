Gesamtwert von über 3.100 Euro in Gerasdorf gestohlen

Werbung Aboaktion NÖN abonnieren und Auto gewinnen oder mit Testabo Top-Preise abstauben

Zwei bislang unbekannte weibliche Täterinnen, als auch ein bislang unbekannter männlicher Täter stahlen am 21. Juli 2022, gegen 17.50 Uhr, aus einer Parfümerie und Drogerie Filiale im in einem Einkaufszentrum, im Gemeindegebiet von Gerasdorf bei Wien, Waren in einem Gesamtwert von über 3.100 Euro.

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg wird um Veröffentlichung der beigeschlossenen Lichtbilder der bislang unbekannten Beschuldigten ersucht.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Gerasdorf bei Wien, Telefonnummer 059133 – 32 24, erbeten.

