Stockerau: Polizei sucht Trickbetrüger

Eine Pensionistin aus Stockerau wurde am 27. April, gegen 11.30 Uhr, auf ihrem Festnetztelefon angerufen. Die bislang unbekannte Anruferin – vermeintlich von der Polizeiinspektion Stockerau – teilte ihr mit, dass in der Nähe ihrer Wohnung Einbrüche stattgefunden seien und bei den Tätern eine Liste mit dem Namen der Pensionistin aufgefunden worden wäre. Kriminalbeamte würden vorbeikommen und zum Schutz das gesamte Vermögen der Frau mitnehmen und sicherstellen.

Das Telefongespräch wurde dann von einem bislang unbekannten männlichen Täter fortgeführt, der laufend Anweisungen an das Opfer weitergegeben hat. In den folgenden Stunden wurde die Pensionistin zweimal dazu verleitet, Bargeld von ihrem Konto zu beheben und ihre Wertsachen aus ihrem Bankschließfach zu holen.

Foto: LPD NÖ

Zur Übergabe des Bargeldes und der Wertgegenstände wurde jeweils eine Örtlichkeit in Stockerau vereinbart. Hierbei traten insgesamt zwei bislang unbekannte Täter in Erscheinung, die die Wertsachen an sich nahmen. Einer der beiden Männer und vermeintlicher Kriminalpolizist trat zuvor auch schon bei der Wohnung des Opfers in Erscheinung und zeigte der Pensionistin einen falschen Polizei-Dienstausweis vor.

Das Opfer erlitt durch diese Betrugshandlung einen finanziellen Schaden in der Höhe eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrages. Die Staatsanwaltschaft Korneuburg hat die Veröffentlichung von Lichtbildern veranlasst, die einen Mann zeigen, der im Verdacht steht, bei der Tatausführung als Abholer fungiert zu haben. Die Polizei bittet um Hinweise zur Ausforschung: Ist der Unbekannte auch an anderen Tatorten in Erscheinung getreten oder hatten weitere Opfer Kontakt mit ihm?

Sachdienliche Hinweise zur Ausforschung des bislang unbekannten Täters an das Landeskriminalamt, Ermittlungsbereich Betrug: 059133-30-3333