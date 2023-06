Korneuburger Bildungsprogramm betreut acht Familien

14 Teilnehmer des interkulturellen Bildungsprogramms „HIPPYplus“ kamen zur Abschlussfeier des Schuljahrs ins Rathaus. Das interkulturelle Bildungsprogramm – ursprünglich Home Instruction for Parents of Preschool Youngsters - wurde 2012 in Korneuburg gestartet. Das Bildungsprogramm versteht sich als „early childhood intervention“ mit dem Schwerpunkt der sprachlichen (Früh-)Förderung und richtet sich an mehrsprachige Familien mit Kindern im Alter von drei bis sieben Jahren.

Acht Familien wurden in Korneuburg durch das vergangene Schuljahr begleitet. Die wichtigsten Maßnahmen im Projekt sind die wöchentlichen Hausbesuche sowie die tägliche Auseinandersetzung mit den HIPPYplus Spiel- und Lernmaterialien. Sie sind in einfachem Deutsch gehalten und zielen darauf ab, sowohl die Sprachentwicklung und das Verständnis für Formen und Zahlen als auch allgemein kognitive und motorische Fähigkeiten nachhaltig zu fördern.

2023 wurde HIPPYplus durch das Schulmodul für Eltern mit Kindern im Pflichtschulalter erweitert. Teilnehmer erhalten Informationen zu Themen rund um Schule und außerschulische Fördermaßnahmen, bekommen Übersetzungshilfe und werden bei Bedarf auch zu Elterngesprächen mit der Schule, Terminen bei Entwicklungsdiagnostik, etc. begleitet. Die Teilnahme ist kostenlos. Die acht Kinder und ihre Familien wurden im Projektjahr 2023 von der Hausbesucherin Özlem Cevik betreut. Cevik ist als ausgebildete Kinderbetreuerin seit 2019 für HIPPYplus tätig und in der türkischen Community in Korneuburg sehr gut vernetzt.