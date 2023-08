ATV-Bauer Marius kann es nicht lassen und veröffentlicht dritten Song

Nach dem Erfolg von „Egosexuell“ mit knapp 110.000 Aufrufen auf Youtube veröffentlichten am 18. August der Rapper Stefan Kalu aus Feldkirchen und der ehemalige „Bauer sucht Frau“-Kandidat Marius Engelbrecht aus Höbersdorf ihren dritten Song mit dem Titel „Baby, du bist Porno“. „Und“, so sagt Marius selbst, „das Video dazu ist wirklich heiß und meiner Meinung nach das freizügigste was wir je gedreht haben“. Er ist sich sicher, dass auch dieses viral gehen wird.

Aber nicht nur auf dem musikalischen Sektor tut sich bei ihm so einiges, auch privat läuft es bestens. „In nächster Zeit ist eine Hochzeit geplant, aber es soll nicht eine ganz 'normale' Hochzeit, sondern eine Doppelhochzeit werden“, verrät Marius. „Mein Freund Patrick hat mich auf diese Idee gebracht, da er vorhatte, seiner Freundin Yvi einen Hochzeitsantrag zu machen, und er hat mich gefragt, ob ich meine Melanie nicht auch fragen will.“

Diesen Plan habe er sowieso verfolgt und so „luden wir die beiden Mädels in einen Escape-Room ein und baten auf Knien und mit Ring darum, uns zu heiraten“, schildert Marius. „Die Überraschung war groß und beide konnten es fast nicht glauben, stimmten dann aber freudig zu und als Verlobte verließen wir den Escape-Room.“

Wird die TV-Karriere weiterverfolgt? „Sag niemals nie“

Wo, wann und wie geheiratet wird, steht noch nicht fest. Eine Sache gilt es noch zu klären: Da Marius schon einmal kirchlich verheiratet war, kann er nur mehr standesamtlich heiraten. Die anderen drei Teilnehmer an der Doppelhochzeit waren noch nie verheiratet und stellen sich eine Hochzeit „mit allem Drum und Dran“ vor. Marius zeigt sich zuversichtlich: „Auch hier werden wir eine Lösung finden und es wird sicher ein unvergessliches Fest werden.“

Und wie wird es mit Marius‘ TV-Karriere nach der ATV-Sendung „Bauer sucht Frau“ weitergehen? „Ich weiß, dass ich gesagt habe, dass ich nie wieder an so einem Format teilnehmen werde, da es viel zu stressig ist. Aber wie heißt es so schön, 'Sag niemals nie' und vielleicht bin ja demnächst wieder im Fernsehen zu sehen. Lasst euch überraschen“, verkündet er.