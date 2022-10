Bauer sucht Frau: Bauer Marius scheidet Geister

Bauer Marius aus Höbersdorf sorgt mit seiner Darstellung in der ATV-Sendung „Bauer sucht Frau“ derzeit fast täglich für Schlagzeilen. Er selbst bezeichnete sich im NÖN-Interview als „egosexuell“ und gab offen zu, sich bei dem Sender als „Drecksau“ beworben zu haben. In den Sozialen Netzwerken erntet der Landwirt, um den in dem TV-Format drei Frauen buhlen, viel Kritik. Die Darstellung des Bauernlebens, wie sie der Höbersdorfer zeigt, kommt auch nicht bei allen Kollegen gut an. Denn Marius ist auch Funktionär bei der Bauernkammer.

Schachel: „Privat ist irgendwann vorbei“

Einer, der sich „auf das Schärfste“ von der Darstellung distanziert, ist der unabhängige Bauernkammerrat Johannes Schachel aus Niederhollabrunn. Er berichtet von vielen Anrufen, die ihn in dieser Causa erreichen.

Als Kammerfunktionär könne man nicht mehr damit argumentieren, dass das Bild, das Marius in der Sendung abgibt, seine Privatsache sei, betont Schachel. Während die Bauernschaft mit existenziellen Problemen wie beispielsweise dem Drahtwurm bei Erdäpfeln zu kämpfen hätte, „macht er Sektbäder und redet nur von Sex“, schüttelt der Niederhollabrunner Funktionär den Kopf.

„Was ist das für ein Bild?“, fragt Schachel, „so rosig geht es uns nicht, alle anderen Landwirte müssen schon arbeiten. Privat ist irgendwann vorbei“, betont er. Marius würde als politisch gewählter Bauernvertreter ein Leben als Millionär im Fernsehen vermitteln, „es gibt keinen zweiten Bauern, der so leben kann“, ist Schachel überzeugt.

Verhaltenskodex für Kammerfunktionäre?

Dabei sei es die Aufgabe der Interessensvertretung, „sich für andere Bauern einzusetzen“. Angesichts des aktuellen Falls kann sich Schachel sogar die Einführung eines Verhaltenskodex für Funktionäre vorstellen.

Josef Hirsch, der Obmann der Bezirksbauernkammer Korneuburg, sieht die Sache wesentlich gelassener. „Das ist sein Privatleben“, kommentiert er den „Bauer sucht Frau“-Auftritt des Höbersdorfer Bauernkammerrats. Er wolle dem Kollegen nichts vorschreiben, „das muss er selbst verantworten“, äußert er seine Meinung im NÖN-Gespräch.

Einen Verhaltenskodex hält der Obmann für ausgeschlossen, auch wenn ihm bewusst ist: „Mir ist klar, dass er nicht jedermanns Geschmack ist und vielleicht überheblich rüberkommt.“ Hirsch glaubt aber auch, dass er Vorgaben vom Sender bekommt, wie er seine Rolle bestätigen kann. Reaktionen von Kollegen seien bisher ausgeblieben, berichtet er: „Für mich ist das seine Privatsache“, hält er fest.

TV-Format ist eine Show

