ÖVP-Klubobmann Danninger: „Brauchen Unternehmen wie Nievelt“

1976 startete der Betrieb von Helmut Nievelt: Mittlerweile werden an den zehn Standorten in Österreich und international rund 80 Mitarbeiter beschäftigt. Nievelt ist seit mehr als 40 Jahren als nationaler und internationaler Dienstleister im Bauwesen erfolgreich tätig - in den Bereichen Straße, Brücke, Tunnel und Flughafen.

Kürzlich stattete ÖVP-Klubobmann Jochen Danninger mit ÖVP-Landtagsabgeordneten Christian Gepp dem Standort im Industriegebiet Höbersdorf einen Besuch ab. Niederösterreich zähle seit vielen Jahren zu den Top-Wirtschaftsstandorten Europas, sind beide überzeugt. Gleichzeitig sei es gelungen, einen hohen Umweltstandard zu bewahren, der ein entscheidender Standortfaktor sei.

„Für einen starken niederösterreichischen Wirtschaftsstandort benötigen wir Unternehmen wie Nievelt, die mit Tatkraft und am neuesten Stand der Technik tätig sind. Vielen Dank an diesen Betrieb, dass er so konsequent den Unternehmergeist lebt und mit so viel Engagement den Aufschwung vorantreibt. Solche Unternehmen sind das Rückgrat der niederösterreichischen Wirtschaft“, betont Danninger.