Hohe Coronazahlen erschweren Arbeit in Gemeinden

Die hohen Covid-19-Infektionszahlen machen auch den Kommunen zu schaffen. Es gelte jetzt, den Betrieb in den Gemeinden und den gemeindeeigenen Betrieben am Laufen zu halten. "Im Bereich Müllentsorgung arbeiten wir derzeit in Schichtbetrieb", erzählt der Korneuburger Bürgermeister Christian Gepp. Auch die Rathausarbeit gestalte sich schwierig, weil viele Mitarbeiter von zuhause arbeiten würden bzw. müssen.

Gepp selbst ist nach einem positiven Routine-Coronatest derzeit in Quarantäne, hofft, sich aber am Montag wieder freitesten zu können. "Ich habe keine Symptome", erzählt er. Die Arbeit von daheim gestalte sich aber schwierig: "Man hat nicht auf Knopfdruck Zugang zu allen Unterlagen." Auch geplante Fraktionstreffen zu strittigen Themen wie der 22. Änderung des Flächenwidmungsplans mussten verschoben werden.

Alleine in der Stadt Korneuburg gab es mit Stand Mittwoch, 16. März, 549 infizierte Personen, in der Stadt Stockerau waren es 520 und in Gerasdorf 420. Der 7-Tage-Inzidenzwert im Bezirk Korneuburg liegt aktuell bei 3.515. Seit Ausbruch der Pandemie wurden im Bezirk bereits 27.185 Menschen positiv getestet - bei rund 92.000 Einwohnern.

